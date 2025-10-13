Sorte coloriu destino de Silvia; título premiado foi comprado em loja de tintas

O que era para ser apenas a compra de uma lata de tinta se transformou na chave para a casa própria e na realização do sonho de uma vida toda. Silvia, moradora de Hortolândia, acaba de se tornar a mais nova sortuda da Região Metropolitana de Campinas (RMC). Ela ganhou R$ 500 mil no sorteio do HiperCap Brasil no dia 24 de setembro.

A emoção da vitória se junta ao sentimento de generosidade, um fator que foi decisivo na hora da compra por Silvia. O título de capitalização contribui para o Hospital de Amor e a ganhadora destaca a contribuição como parte da alegria, em especial por ter ajudado no Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama.

Silvia cita a importância da instituição de saúde, principalmente no atendimento relacionado ao exame da mamografia para as mulheres. “É gratificante saber que esse dinheiro que a gente compra os títulos, ele vai em benefício do próximo,” diz.

O título da sorte foi adquirido quase por acaso, durante uma compra rotineira na Tintas Hortolândia. “Cheguei aqui para comprar uma lata de tinta e o Renan me ofereceu o HiperCap Brasil e aí eu falei: vou pegar um de cada,” conta. O Tintas Hortolândia é um dos pontos de venda na cidade do Hipercap Brasil.

O valor do meio milhão já tem destino certo: “Eu pretendo em primeiro lugar comprar uma casa,” revela Silvia, radiante. “Já estou escolhendo algumas casas. Vai dar para a gente comprar a casa do sonho.”

Para quem sonha em ter a mesma sorte, Silvia deixa uma mensagem de incentivo e fé: “Tenha fé, compre, sabendo que comprando você está ajudando e que a sorte uma hora ela chega pra gente”.

Sorte multiplicada – A Região Metropolitana de Campinas (RMC), com 20 cidades, registra um total de 435 ganhadores contemplados em sorteios. A premiação de Silva marca a segunda vez neste ano que o prêmio principal é destinado à área. Carlos, um motoboy e motorista de aplicativo, morador de Campinas, já havia ganho, em janeiro, meio milhão.

As histórias dele e de Silvia são exemplos de como o HiperCap Brasil tem transformado a situação financeira de residentes na região.

O que é o HiperCap Brasil

Título de capitalização da modalidade filantropia premiável, emitido pela Capemisa Capitalização S/A, e autorizado pela Susep (Superintendência de Seguros Privados), uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, que controla e fiscaliza os mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro.

Ao adquirir um título, o comprador contribui com o trabalho do Hospital de Amor, referência nacional no tratamento de câncer, e ainda concorre a prêmios.

Onde Comprar

Diretamente pelo site oficial no link. Também nos aplicativos HiperCap Brasil, que podem ser baixados gratuitamente na Google Play Store (para Android) e na App Store (para IOS) e em ampla rede de pontos físicos, como bancas de jornal, supermercados e nas agências dos Correios.

Sorteios

Acontecem toda quarta-feira às 21h30 e podem ser assistidos pelo canal no YouTube (@HiperCapBrasil) ou pela RedeTV.