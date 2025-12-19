Projeto Recicla Cidade Consimares mobilizou seis municípios, fortaleceu a coleta seletiva e destacou o engajamento da população de Nova Odessa em ações de educação ambiental

Uma moradora de Nova Odessa foi a sorteada da campanha “Seu Reciclável Vale um iPhone”, promovida pelo projeto Recicla Cidade Consimares. O cupom de número 28.943, pertencia a Geni Arruda Silva, que acumulou 217 cupons ao longo da campanha e foi contemplada com um iPhone 16. O sorteio foi realizado na última terça-feira (16/12), na sede do Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas), em Nova Odessa. A entrega do prêmio contou com a presença do secretário municipal de Meio Ambiente, Rafael Brocchi, e da presidente do Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa, Rose Miranda.

O secretário de Meio Ambiente de Nova Odessa, Rafael Brocchi, também ressaltou a relevância da campanha e o exemplo deixado pela ganhadora. “A campanha mostra que a reciclagem pode transformar realidades, fortalecer a comunidade e ainda gerar benefícios ambientais para Nova Odessa e região. Todas essas embalagens ainda poderiam ter ido para rua e entupir bueiros, mas foram para cooperativa, uma ação nobre, porque dá emprego e renda, deixa a cidade mais limpa, isso nos orgulha muito”, afirmou Brocchi.

A presidente do Fundo Social, Rose Miranda, destacou que o prêmio simboliza o reconhecimento de um trabalho feito com consciência e amor. “O Fundo Social de Solidariedade abraçou mais essa causa ambiental e essa foi especial principalmente porque, além de trabalhar com reciclado, estamos doando esse material para a Coopersonhos. E a Geni mostrou que com dedicação e solidariedade é possível mobilizar pessoas e gerar impactos positivos para a cidade”, disse Rose Miranda.

De acordo com os organizadores da ação, mais de 520 mil embalagens longa vida foram corretamente destinadas à reciclagem, sendo 75 mil de Nova Odessa. A campanha gerou 104.166 cupons e o impacto ambiental foi significativo, com a economia estimada de 26,5 toneladas de CO₂, o equivalente ao plantio de cerca de 3.170 árvores em um ano.

A campanha

A campanha realizada entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025 mobilizou moradores dos municípios de Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste. A iniciativa integra as ações de Educação Ambiental do Programa Recicla Cidade, desenvolvido pela ONG Espaço Urbano, com patrocínio da Tetra Pak e parceria com o Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas) e a Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente. A ação incentivou a destinação correta de embalagens longa vida em pontos oficiais de coleta, oferecendo cupons para concorrer ao sorteio de um iPhone 16 a cada cinco embalagens entregues.