Moradores reclamam de segurança na ponte Cillos

O viaduto Nagiba Maria Rizek Maluf, localizado sob a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no bairro Cidade Jardim, é motivo de reclamação em Americana. Moradores se queixam de falta de segurança dos pedestres, dentre outros apontamentos com relação ao dispositivo de trânsito que interliga bairros do município e passa por sobre a rodovia.

“É impressionante como tem falta de segurança dos pedestres. O guarda-corpo é baixo, sem qualquer segurança. O viaduto Amadeu Elias, por exemplo, é muito mais seguro, com muro e elementos metálicos que proporcionam o mínimo de segurança aos pedestres”, explicou Eduardo Pinotti, morador e sindico de um condomínio do Jardim Glória. “Já nesse da Cillos, alguém que tenha uma vertigem ao passar, um esbarrão ao cruzar com outro transeunte, pode cair”, detalha.

O morador cita que inclusive já houve casos de pessoas que pularam o viaduto na intenção de tirar a própria vida. “Não custa nada elevar o guarda-corpo (ou mureta) para aumentar a segurança do local. Eu mesmo, quando passo por lá, me sinto muito inseguro”, completou.

Assunto discutido na Câmara

A reportagem do NM apurou que o assunto tem sido discutido na Câmara Municipal. O vereador Fernando da Farmácia (PSD) é autor de indicações e requerimentos. O parlamentar, por exemplo, encaminhou documento pedindo à Prefeitura a desobstrução de canos de escoamento do viaduto.

O relato era que motoristas e pedestres que trafegavam pelo trecho relatavam o acúmulo considerável de água em dias de fortes chuvas. A situação aumentava as chances de acidentes no local. Além da desobstrução dos canos, Fernando reforçou a necessidade da instalação de telas de proteção no viaduto.

“Nossa cobrança para que sejam instaladas as telas no viaduto continua e não desistiremos até que isso aconteça. Foi um grande avanço conseguirmos a liberação do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e agora é preciso acelerar os esforços para que isso se concretize”, enfatizou. O vereador já esteve reunido com o diretor do DER , Danilo Dezan, em Rio Claro. Na ocasião, houve a liberação para que a prefeitura instale grades de proteção na passagem para pedestres nos viadutos das Avenidas de Cillo e Iacanga, sob a SP-304.

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP