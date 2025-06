Em studios, soluções inteligentes de armazenamento fazem toda a diferença. Armários superiores com profundidade de, no máximo 35 cm, e instalados a partir de 90 cm do chão, criam leveza visual e evitam a sensação de sufocamento. Abaixo dessa referência, o ideal é trabalhar com 60 cm de profundidade. “A escolha dos armários e móveis precisa respeitar a rotina da pessoa. Sempre avaliamos os hábitos como o fato de trabalhar no imóvel, cozinhar ou a pretensão de passar mais ou menos tempo nele. Essas questões impactam diferentemente no projeto”, ressalta Natália.