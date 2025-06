Morre ator Francisco Cuoco aos 91

Morreu nesta quinta-feira (19), aos 91 anos, o ator Francisco Cuoco — galã da TV entre as décadas de 60 e 90 e um dos grandes nomes da dramaturgia nacional.

Ex-feirante, o paulista brilhou em novelas como Pecado Capital, O Astro, Selva de Pedra e O Sétimo Sentido, entre muitas outras.

Cuoco estava internado há cerca de 20 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e sofria complicações de saúde. Ele deixa três filhos e netos.

Francisco Cuoco carreira

Com uma carreira marcada por personagens intensos e parcerias inesquecíveis, como com Regina Duarte, Cuoco também atuou no cinema e teatro. Sua última participação na TV foi em 2023. Na pandemia, enfrentou a depressão, mas se dizia pronto para atuar novamente.

Além de artista, Cuoco também inspirou gerações com sua trajetória de superação — de feirante no Brás ao estrelato nacional. Foi ele o protagonista do primeiro carro nacional… nas novelas.