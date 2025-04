O ator de Hollywood Val Kilmer, conhecido por seus papéis em alguns dos maiores filmes das décadas de 1980 e 1990, incluindo Top Gun e Batman Eternamente, morreu aos 65 anos. + NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ele também estrelou The Doors, de 1991, interpretando o lendário vocalista da banda, Jim Morrison, além do faroeste Tombstone: A Justiça Está Chegando e do drama policial Fogo Contra Fogo.

Kilmer morreu de pneumonia na terça-feira em Los Angeles, informou sua filha Mercedes à imprensa dos EUA. Ela disse que seu pai havia sido diagnosticado com câncer de garganta em 2014, mas se recuperou posteriormente.

A cirurgia de traqueotomia afetou sua voz e interrompeu sua carreira de ator, mas ele voltou às telas para reprisar seu papel como o piloto de caça Iceman ao lado de Tom Cruise em Top Gun: Maverick, de 2022. Homenagem a Val Kilmer

Em homenagem ao ator, o diretor de Fogo Contra Fogo, Michael Mann, disse: “Enquanto trabalhava com Val em Fogo Contra Fogo, sempre me maravilhei com a amplitude, a brilhante variabilidade dentro da poderosa corrente do caráter possessivo e expressivo de Val.”

Leia + sobre Famosos, artes e música