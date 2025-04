Morre escritor e poeta americanense Walther Faé

O prefeito de Americana em exercício, Odir Demarchi, decretou luto oficial por três dias pelo falecimento de Walther Faé, ocorrido na terça-feira (15).

O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (16).

Walther teve participação ativa nas áreas de educação e cultura do município. Ele exerceu as atividades de professor e diretor de escola. Também se destacou como jornalista, articulista, poeta e escritor.

Walther lançou mais de 20 publicações, recebendo diversos prêmios em reconhecimento pelos seus trabalhos.

Odir ressaltou a importância da trajetória de Walther para a educação e a cultura do município. “A contribuição de Walther Faé para as áreas da educação e da cultura foram muito importantes para a cidade. Somos gratos pela participação que teve no desenvolvimento da cidade.

A população reconhece seu valor inestimável e sua colaboração para Americana e o Brasil”, afirmou.

Walther Faé foi sepultado nesta quarta-feira no Cemitério da Saudade.

