NOTA DE PESAR – PROFESSOR MANOEL

É com profunda tristeza que o Diretório e a Executiva Municipal do Partido dos Trabalhadores de Sumaré recebe a notícia do falecimento do querido Professor Manoel.

Vereador em Sumaré entre 2005 e 2008 e professor da rede pública, Professor Manoel dedicou sua vida à educação, à luta por uma sociedade mais justa e ao fortalecimento das políticas públicas em nossa cidade. Seu mandato na Câmara Municipal foi marcado por projetos que ampliaram o acesso à educação, valorizaram a juventude, fortaleceram a saúde preventiva, promoveram a inclusão social e reforçaram a preservação ambiental – um legado que orgulha Sumaré e inspira a todos nós.

Além de sua atuação pública, Professor Manoel construiu laços sólidos de amizade e respeito com muitos companheiros e companheiras de militância, sendo reconhecido por sua integridade, compromisso e generosidade.

Manifestamos nossa solidariedade à esposa Dilma, aos filhos Erick e Emily, e a todos os familiares e amigos que hoje choram essa perda irreparável. Que seu exemplo de luta e dedicação permaneça vivo em nossa memória e em nossas ações.

Professor Manoel, presente!