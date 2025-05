Jailson da Silva, conhecido com “Madruguinha do Brasil”, morreu neste sábado (10), aos 62 anos, em São Paulo. Ele era figura constante no quadro “Roda Solta”, do The Noite com Danilo Gentili. Segundo divulgado em suas redes sociais, Jailson sentiu fortes dores no peito e sofreu um infarto fulminante.

“Infelizmente a família The Noite vem comunicar que o convidado frequente do Roda Solda, Madruguinha do Brasil, nos deixou nesta madrugada.

Ele era uma figura querida pelo público e por toda equipe. As devidas homenagens ao nosso amigo e mais informações sobre o falecimento, vocês acompanharão no programa desta segunda-feira”, lamentou o perfil do programa no Instagram.

Nota do SBT

O SBT lamenta profundamente o falecimento, na madrugada de hoje, do humorista Jailson da Silva, mais conhecido como Madruguinha do Brasil, colaborador frequente do quadro Roda Solta, no programa The Noite com Danilo Gentili.

Na próxima segunda-feira, 12 de maio, o programa prestará uma merecida homenagem a essa figura tão querida pelo público, pela equipe do The Noite e por todos do SBT.

Madruguinha tinha 62 anos

