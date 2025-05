Morreu nesta terça-feira (13) a assessora parlamentar de Santa Bárbara d’Oeste Letícia Gregoletto, 32. Ela foi por vários anos assessora do ex-vereador Carlão Motorista. Era cunhada do secretário de esportes de Americana Márcio Leal.

Carlão publicou em suas redes sociais o falecimento ex-assessora.

O NM externa os pêsames a parentes e familiares

O velório começa às 8h no cemitério do Parque Gramado em Americana e o enterro no mesmo local, às 12h

Carlão homenageou Letícia

“Hoje o céu recebe uma das pessoas mais especiais e queridas que passaram pela minha vida: Letícia.

Muito mais que uma amiga ou ex-assessora legislativa, Letícia foi como uma filha para mim. Uma mulher de luz, de sorriso fácil, cheia de alegria, coragem, generosidade e uma força que comovia. Durante 9 anos, enfrentou com muita dignidade uma doença cruel, com enfermidade progressiva, mas jamais perdeu a doçura no olhar, a fé inabalável e o amor profundo pela vida, pelo trabalho e, acima de tudo, pela família.”

