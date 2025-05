Morre líder espírita Divaldo Franco aos 98

O médium Divaldo Franco faleceu nesta terça-feira (13), aos 98 anos, em Salvador. Ele tratava um câncer na bexiga e teve falência múltipla dos órgãos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Reconhecido como um dos maiores nomes do espiritismo no Brasil, Divaldo dedicou mais de 70 anos à doutrina e fundou a Mansão do Caminho, que acolhe milhares de crianças e famílias.

Autor de mais de 250 livros, ele também foi referência na assistência social e educação popular. O velório será nesta quarta (14), das 9h às 20h, no ginásio da Mansão do Caminho.

O sepultamento ocorrerá na quinta-feira (15), às 10h, no Cemitério Bosque da Paz, com cerimônia reservada, conforme desejo do médium.

Divaldo Franco baiano

Nascido em Feira de Santana, Divaldo descobriu a mediunidade ainda criança e superou décadas de preconceito até se tornar uma das vozes mais respeitadas do espiritismo no país.

Leia Mais Notícias do Brasil