Morre pastor Sidnei Mendes, da Assembleia Belém

Morre pastor Sidnei, da Assembleia Belém

O pastor Sidnei Mendes, da igreja evangélica AD Belém, faleceu na manhã desta sexta-feira em Americana. Ele tinha 77 anos. Seu corpo será velado no cemitério do Parque Gramado. Era primo do também pastor e vereador Marcos Caetano.

O vereador postou uma homenagem ao primo nas redes sociais

Nesta manhã de sexta-feira faleceu o pastor Sidnei Mendes, pastor Sidnei Como era conhecido no campo de Americana pois foi pastor em várias congregações nas Assembleia de Deus do Belém e também era meu primo. Que Deus conforte toda a nossa família!

NOTA DE FALECIMENTO da AD Belém Americana Com tristeza comunicamos o falecimento do *Pr. Sidney Ribeiro Mendes*, aprouve o Senhor recolher o seu servo nesta Sexta Feira (18/08/2023). Certamente o céu se alegra em receber nosso querido Amigo e Irmão, que ao longo de sua vida foi fiel aos princípios bíblicos. Agradecemos pela amizade e companheirismo e não despedimo-nos com um adeus, mas um até breve. Desejamos que o Espírito Santo console a todos os familiares, irmãos e amigos. “Preciosa é à vista do Senhor, a morte de seus santos”. Salmos 116:15 “E, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. ” Lucas 1:23 “Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele Dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. ” 2Timóteo‬ ‭4:7-8‬ ‭ Pr. Presidente José Claudio Munhos e irmã Vanda Munhos. Comunicamos ainda que:

