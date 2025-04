Santa Bárbara d’Oeste está de luto com a notícia do falecimento do médico pediatra Sérgio Miyazato, aos 80 anos, na tarde deste domingo (20). Reconhecido e respeitado por gerações de barbarenses, Dr. Sérgio faleceu em casa, de forma tranquila, após uma rotina normal ao lado da família.

Seu filho, o também médico Sérgio Gomes Miyazato, prestou uma emocionante homenagem nas redes sociais: “Hoje meu paizão descansou. Fez tudo de costume: passeou com os cachorros pela manhã, bateu uma bolinha no paredão, almoçou com a família, assistiu seu jogo de tênis na TV e dormiu.”

Velório de Sérgio Miyazato

O velório será realizado nesta segunda-feira (21), das 8h às 18h, no Velório Orsola, no Jardim Pérola. Dr. Sérgio deixa esposa, filhos e um legado marcado pelo cuidado com as crianças e o carinho dos pacientes.

O portal Novo Momento se solidariza com familiares, amigos e toda a comunidade barbarense neste momento de dor.

