Morreu esta terça-feira Pepe Mujica, presidente do Uruguai que virou ícone da esquerda latino-americana. Conhecido pelo estilo de vida simples e pelas políticas progressistas, ex-guerrilheiro tratava um câncer no esôfago já em fase de cuidados paliativos.

Nota do presidente sobre a morte de Pepe Mujica

“É com profundo pesar que anunciamos o falecimento do nosso colega Pepe. Presidente, ativista, líder e líder. Sentiremos muita falta de você, querido velho. Obrigado por tudo o que você nos deu e pelo seu profundo amor pelo seu povo”, postou o presidente do Uruguai no X.