Com profundo pesar, o SSPMA expressa os sentimentos de toda nossa diretoria pelo falecimento de Renan de Matos Gomes. Dedicado Servidor, Motorista da Garagem de Americana. Era um amigo e companheiro valoroso, cuja ausência será profundamente sentida por todos nós. Ele deixa uma filha, testemunho do seu amor e dedicação. Mais notícias da cidade e região Neste momento de dor, estendemos nossas mais sinceras condolências à família e amigos por essa inestimável perda. As boas lembranças e o legado de Renan serão conforto a todos que o conheceram e amaram. Sentiremos sua falta.

Descanse em paz!

