O cantor Chrystian, conhecido pela dupla sertaneja Chrystian & Ralf, morreu aos 67 anos na noite da última quarta-feira, 19. O artista, que se preparava para fazer um transplante de rim em breve, que seria doado pela sua esposa Key Vieira, 54, sofreu uma parada cardiorespiratória em casa e foi levado às pressas de helicóptero para o hospital Samaritano.

O velório de Chrystian é realizado na manhã desta quinta-feira, 20, no Cerimonial Ossel, em São Caetano do Sul, região metropolitana de São Paulo. A cerimônia está programada para ocorrer das 11h às 16h, aberta aos familiares, amigos e fãs do cantor.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Em fevereiro, Chrystian foi internado Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos, para se preparar para um transplante de rim.

O artista havia sido diagnosticado com rim policístico, uma condição genética. A doação seria feita pela esposa, Key Vieira.

Entretanto, a cirurgia foi adiada para o final de 2024. Durante os exames pré-operatórios, foi preciso realizar um cateterismo no paciente.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP