Morre Wagninho, campeão com Rio Branco em 2024

Morreu esta segunda-feira o jogador de futebol Wagninho. Ele jogou em Americana no ano passado e fez parte do grupo que garantiu o acesso do Tigre para a Série A3 do Campeonato Paulista.

Leia nota do Rio Branco Esporte Clube

LUTO 🏴🥀🕊️

Com profundo pesar, o Rio Branco Esporte Clube lamenta o falecimento do ex-jogador Wagninho, campeão com o Tigre na Série A4 do Campeonato Paulista.

Wagninho fez história com a camisa alvinegra,

contribuindo de forma marcante para a conquista que levou o clube de volta à Série A3.

Nossos sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.

Descanse em paz, guerreiro. Você está eternizado na história do Rio Branco Esporte Clube, para sempre será lembrado!

