Histórico e Segurança do Fenol-Croton As publicações científicas do peeling de Fenol-Croton se iniciaram na década de 1960, sem registros de mortes relacionadas. “Estudos indicam que a aplicação de fenol-croton em consultórios, sem monitorização, é segura quando limitada a cerca de 1% da área corporal, equivalente ao tamanho da palma da mão,” explica Tereza Scardua. Além disso, demonstraram também que o fenol não afetou a função renal e foi completamente metabolizado em até 8 horas. Metodologia do Line Skin O método Line Skin, criado pela especialista Tereza Scardua, adota uma abordagem protocolada e segmentada para a aplicação de fenol, utilizando doses muito menores do que a indicada e seguindo parâmetros de aplicação e segurança rigorosos. “O procedimento é realizado sem anestésicos tópicos, tornando-o totalmente tolerável,” detalha Tereza.. Além disso, o método preconiza o uso de pincéis , sem a necessidade de raspagem ou microagulhamento para aumentar a penetração do fenol. Principais Características do Método Line Skin que o torna seguro: Abordagem Segmentada: A aplicação é feita em pequenas áreas de cada vez, reduzindo o risco de efeitos adversos.

Aplicação Delicada: Em vez de técnicas agressivas como raspagem ou microagulhamento, são utilizados pincéis suaves para a aplicação do fenol. Possíveis Causas do Incidente Embora a causa da morte ainda esteja sob investigação, algumas hipóteses incluem: Choque Anafilático ou toxicidade pelo anestésico tópico: pode levar a parada cardíaca, mesmo sem outros sinais de anafilaxia, como angioema. Cardiotoxicidade pelo fenol: Doses elevadas e aumento da absorção ocasionada pelas lesões prévias podem ter contribuído para o evento. Compromisso com a Segurança "No Instituto Tereza Scardua, mais de 1500 procedimentos foram realizados de maneira segmentada, sem intercorrências, os Protocolos de segurança rigorosos e uma anamnese minuciosa," afirma Tereza. Segundo a profissional, este trágico evento reforça a importância de seguir estritamente todos os protocolos de segurança e a escolha de profissionais altamente treinados. Sobre Tereza Scardua Tereza Scardua é uma renomada especialista em harmonização facial, reconhecida tanto no Brasil quanto internacionalmente. Formada em Odontologia pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), ela é mestre em anatomia da cabeça e pescoço pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e possui pós-graduação em Saúde Baseada em Evidências Científicas pelo Hospital Sírio-Libanês. Além disso, Tereza é uma das pioneiras na aplicação de procedimentos de harmonização facial no Brasil. Ela é criadora do método Line Skin, uma técnica inovadora de rejuvenescimento facial que já certificou mais de 2 mil profissionais de todo o país. O método é conhecido por sua segurança e eficiência, e é aplicado de forma segmentada utilizando doses menores de fenol/ croton, o que minimiza riscos e garante total segurança para os pacientes. Além de ser uma referência na área, ela também é autora do livro Ideal Face, que aborda a interpretação e análise facial