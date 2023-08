Morte e luto: 4 dicas pra ajudar a lidar com esse processo

Por João Paulo Magalhães, sócio do Grupo Colina dos Ipês*

As perdas fazem parte da vida, mas lidar com a morte de um ente querido é uma questão complexa. Segundo uma pesquisa encomendada pelo Sindicato dos Cemitérios de Crematórios Particulares do Brasil (Sincep), os brasileiros mostram dificuldades para lidar com a morte, cerca de 68% dos entrevistados afirmam que sabem que a morte virá, porém, não se sentem prontos para enfrentar o assunto.

O luto é um processo individual, cada pessoa desenvolve uma maneira de enfrentar os desafios impostos pela ausência. A reação dolorosa à perda é natural, é comum sentirmos sentimentos conflitantes como, tristeza, raiva, insegurança, solidão e revolta. É importante conseguir se adaptar à nova realidade, construindo uma maneira diferente de viver.

Veja cinco recomendações que podem auxiliar quem está passando por uma perda a ter mais serenidade para lidar com o processo!

1 – Cada um tem seu tempo e está tudo bem

Cada pessoa lida com a perda de uma forma diferente, é normal que algumas tenham mais energia logo após a morte de um familiar ao amigo, enquanto outras fiquem mais reservadas. É fundamental reconhecer e aceitar a perda, permitir-se chorar e ficar triste, identificar os sentimentos é o primeiro passo para elaborá-los. À medida que o luto vai sendo trabalhado, as memórias e experiências com a pessoa que faleceu passam a deixar de causar tristeza e sofrimento, o que sobra é o amor que permanece vivo nas lembranças.

2 – Criar um rito de despedida

É preciso vivenciar todos os processos do luto e o ritual de despedida é uma parte fundamental, pois faz com que o enlutado encontre um senso de encerramento. Nas cerimônias e funerais, o indivíduo encontra um espaço protegido para expressar os seus sentimentos livremente e compartilhar a dor da perda entre parentes e amigos, assim pode receber todo o apoio de que necessita.

3 – Evitar o isolamento

Mesmo que a vontade de ficar sozinho seja constante nos momentos iniciais, não é aconselhável estar o tempo todo isolado, isso vai piorar o sentimento de tristeza. Fazer visitas aos amigos e familiares e estar em contato com pessoas de confiança, que escutem sem julgamento e acolham, faz com que a assimilação da perda aconteça de forma gradativa e natural.

4 – Estabelecer uma rotina de autocuidado

Não negligenciar o autocuidado é essencial durante o processo de luto. É preciso cuidar da saúde física e emocional. Reservar alguns minutos do dia para atividades físicas moderadas, como caminhadas no parque, que podem ser feitas em companhia de um amigo. Investir em um hobby, como pintura, artesanato, aulas de idioma e buscar o autoconhecimento e relaxamento através da meditação, além de manter um cardápio alimentar equilibrado, trazem bem-estar.



5 – Buscar ajuda especializada

Perder alguém que amamos é uma experiência dolorosa, por isso pode ser ótimo contar com a ajuda de um psiquiatra ou psicólogo para conseguir passar pelos momentos de tristeza, ninguém precisa sofrer sozinho. Além do apoio médico, existem grupos de apoio que fazem reuniões regulares e rodas de conversas que reúnem pessoas enlutadas para compartilhar emoções e experiências, o que pode aliviar o peso emocional da perda.

