Mostra de Teatro Cena Bárbara edição 2025

Grupos teatrais de todo o território nacional já podem se inscrever para a 10ª edição da Mostra de Teatro Cena Bárbara, que acontecerá entre os dias 18 e 28 de setembro, em diversos espaços culturais, praças e parques de Santa Bárbara d’Oeste. As inscrições estão abertas de 6 a 27 de junho, exclusivamente pelo site www.mostracenabarbara.com.br.

A 10ª Mostra de Teatro Cena Bárbara é uma realização da Associação Paulista Amigos da Arte, por meio do programa Difusão CultSP, da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, Cia Arte-Móvel e Grupo Di Atus, com apoio institucional da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo e apoio do Tivoli Shopping.

A mostra visa atender demandas de formação de público, difundir o “teatro de grupo” e facilitar o acesso da população realizando espetáculos em diversos espaços alternativos, em áreas de diferentes perfis econômicos e sociais, democratizando e viabilizando o acesso.





Evento

O evento será realizado em caráter não competitivo e selecionará nove espetáculos inéditos na Mostra e até 10 espetáculos de grupos barbarenses. Somente espetáculos teatrais com montagem e estreia realizadas até a data de inscrição poderão participar, nas categorias público adulto e infantojuvenil.

O objetivo do evento é valorizar o teatro de grupo, com foco na produção artística do interior dos estados brasileiros, promovendo o intercâmbio entre artistas e coletivos de diferentes regiões. Embora priorize o interior, até 20% dos espetáculos poderão ser de grupos sediados em capitais.

As obras deverão ter duração mínima de 40 minutos (para público infantojuvenil) e 50 minutos (para público adulto). Todos os grupos devem estar cientes da necessidade de adaptação técnica (iluminação, espaço cênico e cenografia) aos locais definidos pela comissão organizadora.

Dúvidas e informações poderão ser esclarecidas e/ou obtidas por meio do endereço [email protected] e/ou pelos telefones (19) 3464.9424 e (19) 99955.3099, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

