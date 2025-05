Um acidente com moto foi registrado no final da tarde desta segunda-feira na rodovia SP 304 em Americana.

Leitor do NM enviou a foto de ‘agora às 17:40h’ deste dia 12/05.

Moto e queda

Ele relata que o condutor teria batido no guard rail e caiu no canteiro central da rodovia SP 304 altura do aeroporto de Americana.

O trecho é bastante movimentado neste horário de final de expediente com carros, caminhões e carretas passando por todo o trecho.

