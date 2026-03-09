Polícia Militar encontra quase 19 kg de folhas de coca em Americana e depois prende dois

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite da última sexta-feira (6), após uma abordagem da Polícia Militar em Americana que levou os policiais até um imóvel em Nova Odessa, onde foram encontrados quase 19 quilos de folhas de coca e outros materiais relacionados ao tráfico.

A ocorrência foi atendida por uma equipe da 1ª Companhia do 19º BPM/I por volta das 18h48, na Rua Fernando Luiz Baldin. Durante patrulhamento, os policiais observaram um motoboy entregando um objeto a outro homem, atitude que despertou suspeita.

Na abordagem, os policiais constataram que a encomenda se tratava de folhas de coca. Questionado, o comprador confirmou que havia adquirido o entorpecente, informação que também foi confirmada por registros no aplicativo de entregas utilizado pelo motoboy.

Fornecedor

Enquanto a ocorrência era registrada, outra equipe da Polícia Militar seguiu até a residência do suposto fornecedor, localizada em Nova Odessa. No local, um casal foi abordado e assumiu a responsabilidade pelos materiais ilícitos encontrados.

Durante a vistoria no imóvel, os policiais localizaram 18,810 quilos de folhas de coca, 6,364 quilos de llipta — substância utilizada para alterar o pH bucal e facilitar a extração de alcaloides da planta —, além de cerca de 250 unidades de pó branco com diferentes sabores, destinado ao consumo associado à folha de coca. Também foram encontrados nove pés de coca plantados nos fundos da residência, R$ 890,30 em dinheiro, uma balança de precisão e dois livros de contabilidade ligados ao comércio ilegal.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária. Os dois indiciados, de 51 e 47 anos, permaneceram presos à disposição da Justiça.