Motociclista narra queda por óleo na pista na Abdo Najar em Americana

Caso aconteceu entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo.

O rapaz narra que viatura da Gama (Guarda Municipal) passava na hora do acidente.

Vídeo- moto cai com óleo na pista na av Abdo Najar em Americana

Reconstrução de galeria na antiga Rua Cinco do Jardim Boer avança com instalação de guia

As obras de reconstrução da galeria pluvial localizada na Rua Maycon Ferreira Lima, a antiga Rua Cinco, no Jardim Boer, seguem em ritmo avançado. Após a conclusão da troca da rede de tubulação e da reforma das caixas de boca de lobo, as equipes executaram nesta quarta-feira (30) a recomposição das guias e sarjetas. A próxima etapa é a preparação do solo para a recomposição do pavimento asfáltico.

Os trabalhos, realizados pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), têm como objetivo melhorar a drenagem e o escoamento da água das chuvas no local e recuperar o pavimento da via. A previsão é que o serviço seja concluído nas próximas semanas.

“Essa é uma obra importante para resolver um antigo problema de drenagem no Jardim Boer. Estamos avançando com responsabilidade em cada etapa, desde a substituição da tubulação até a recomposição do pavimento. O objetivo é garantir mais segurança e qualidade de vida para os moradores da região, principalmente nos períodos de chuva”, explicou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

