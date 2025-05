Mounjaro chega dia 15 e já tem fila de espera

A previsão é que o medicamento Mounjaro comece a ser vendido no Brasil ainda neste mês de maio, mas a busca já provoca filas em farmácias e esquenta o comércio paralelo. Muito aguardado, o remédio, que em estudos se mostrou mais poderoso do que o Ozempic, é utilizado no tratamento de diabete tipo 2, mas também apresenta resultado eficiente no controle da obesidade.

Farmácias brasileiras iniciaram a pré-venda do medicamento Mounjaro, que no Brasil será vendido em canetas autoinjetoras de dose única, em caixas com 4 unidades. Estará disponível nas dosagens de 2,5 mg e 5 mg. Com preços a partir de R$ 1.400 por mês.

E de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou que, em pouco mais de um mês, será obrigatória a apresentação de receita médica para adquirir o medicamento. Medida muito necessária, de acordo com o médico pós graduado em nutrologia com foco em emagrecimento, Dr. Moizes Batista.

“Dentro de todas as novidades que aparecem, e ao mesmo tempo desaparecem, o Mounjaro parece ser o mais promissor deles. E acho difícil desaparecer! O Mounjaro (tirzepatida) atua como um agonista dos receptores de GLP-1 (peptídeo semelhante ao glucagon-1) e GIP (peptídeo inibidor gástrico). Isso significa que ele ajuda a aumentar a liberação de insulina do pâncreas em resposta à ingestão de alimentos, reduz a secreção de glucagon e promove uma sensação de saciedade, o que pode levar a uma redução do apetite”, explica.

O especialista destaca que o medicamento foi desenvolvido originalmente para tratar o diabetes mellitus tipo 2. No entanto, pesquisas recentes têm demonstrado resultados notáveis no tratamento da obesidade, algo sem precedentes em comparação com outros medicamentos disponíveis.

Mounjaro aprovado nos EUA em 2022

“Ele foi aprovado pela FDA (Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA) em maio de 2022 e é utilizado, em conjunto com dieta e exercício, para melhorar o controle glicêmico em adultos com essa condição. E a sua ajuda no emagrecimento ocorre porque a tirzepatida, de acordo com estudos, é capaz de reduzir o peso corporal em até 30% a 50%”.

“Atualmente, o protocolo do Mounjaro, que precisa ser trazido de fora, está saindo entre cinco a 15 mil reais, levando em consideração a valorização do dólar e o tempo de tratamento proposto. Por conta disso ele tem sido intitulado como Ozempic dos ricos”, esclarece Dr. Moizes Batista, que acredita no aumento da procura do medicamento, em espcial pelo seu valor mais acessível, e por isso destaca a importância do uso consciente do medicamento, com supervisão médica.

“Mounjaro é indicado para o tratamento da diabetes tipo 2 em adultos. Seu uso no tratamento da obesidade é off label (fora das previsões da bula), ou seja, não foi desenvolvido para o emagrecimento, mas usamos para isso. Dentro dos efeitos colaterais mais comuns incluem náuseas, vômito, dor abdominal e diarreia, especialmente no início do tratamento. Efeitos colaterais mais graves podem incluir pancreatite e riscos de problemas na vesícula biliar. Não é recomendado para pessoas com histórico de pancreatite ou alergias graves a qualquer componente da fórmula. Além disso, deve ser usado com cautela em indivíduos com problemas renais”, pontuou.

E continuou: “Por isso, é extremamente importante uma prescrição médica para seu uso. Embora seja disponível sem a necessidade de receita, atualmente, é essencial que seja recomendado por um profissional de saúde. Além disso, é importante destacar que os benefícios da atividade física e a adoção de um estilo de vida saudável tendem a ter um impacto importante”, conclui.