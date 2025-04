Mounjaro chega em maio; veja quanto vai custar

A Eli Lilly do Brasil anuncia a comercialização e o preço de Mounjaro® (tirzepatida) no Brasil. O medicamento foi aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para o tratamento do diabetes tipo 2[i] e aguarda avaliação da agência para a indicação de controle crônico do peso, como adjuvante à dieta e atividade física.

A partir da primeira quinzena de maio, as grandes redes de farmácias e drogarias começarão a disponibilizar o Mounjaro® para compra dos pacientes. O tratamento mensal custará a partir de R$ 1.400 reais, valor válido para os pacientes inscritos no Lilly Melhor Para Você, o Programa de Suporte ao Paciente da Lilly.

“A trajetória da Lilly no mercado de diabetes teve início em 1923, quando lançamos a primeira insulina comercial do mundo, e hoje, mais de cem anos depois, é muito gratificante continuar honrando a missão da nossa companhia, e trazer para o Brasil esse tratamento que tem revolucionado o cuidado com doenças cardiometabólicas em vários países do mundo.”, afirma Daniel Binette, presidente e gerente-geral da Eli Lilly do Brasil.

Mounjaro® representa uma nova classe terapêutica para tratamento do diabetes tipo 2[ii], doença que afeta quase 16 milhões de pessoas no Brasil[iii]. Trata-se de um medicamento injetável semanal que melhora o controle da taxa de açúcar no sangue e do peso de pacientes adultos com diabetes tipo 2 como adjuvante a dieta e exercícios, sendo a primeira e única medicação disponível e aprovada capaz de atuar nos receptores dos dois hormônios incretínicos, o GIP (polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose) e o GLP-1 (peptídeo 1 semelhante ao glucagon)1,[iv].

GIP e GLP-1 são hormônios responsáveis pelo efeito incretina que são secretados pelo intestino em resposta aos nutrientes e atuam melhorando a liberação de insulina após uma refeição. Sabe-se que pacientes com diabetes tipo 2 têm uma diminuição nesse efeito. Em modelos pré-clínicos, o GIP é responsável por dois terços do efeito incretina e, além de contribuir para a secreção de insulina, ajuda a reduzir da ingestão de alimentos e a aumentar o gasto energético, resultando em reduções de peso e, quando combinado com o GLP-1, pode resultar em maiores efeitos no controle da glicose no sangue e na redução do peso corporal.[v],[vi]

Mounjaro foi aprovado pela Anvisa para o controle do diabetes tipo 2 com base no programa SURPASS, conjunto com mais de 10 estudos clínicos de fase 3 que recrutou mais de 19 mil pacientes com diabetes tipo 2 em todo o mundo, incluindo o Brasil, com a participação de mais de 1.100 pacientes, mais de 50 médicos investigadores envolvidos, em 44 centros de estudo.[vii]

Preços & doses disponíveis

Neste momento, estarão disponíveis no mercado nacional as canetas autoinjetoras de dose única de Mounjaro® nas dosagens de 2,5 mg e 5 mg, que correspondem às doses iniciais do tratamento. “Estamos confiantes que Mounjaro® será uma excelente opção para milhares de pacientes, visto que no estudo SURPASS-2, a menor dosagem estudada de Mounjaro (5 mg) já demonstrou superioridade na redução de hemoglobina glicada e peso corporal em comparação com semaglutida 1 mg 4”, afirma Luiz André Magno, Diretor Médico Sênior da Eli Lilly do Brasil.

Essa inovação chega aos pacientes dentro do Programa Lilly Melhor Para Você pelo preço máximo de R$ 1.406,75 (2,5 mg) e R$ 1.759,64 (5 mg) no e-commerce e R$ 1.506,76 (2,5 mg) e R$ 1.859,65 (5 mg) nas lojas físicas. Já as compras realizadas fora do programa terão os valores máximos de R$ 1.907,29 (2,5 mg) e R$ 2.384,34 (5 mg), considerando a alíquota de 18% de ICMS.

Mounjaro® será disponibilizado em caneta autoinjetora de dose única, em embalagens contendo quatro canetas, equivalente a um mês de tratamento. O device foi desenvolvido para oferecer comodidade de administração e vem com uma agulha pré-fixada e oculta que os pacientes não precisam manusear. Em quatro etapas simples de administração – destampar, posicionar, destravar e pressionar/segurar – os pacientes podem fazer a autoaplicação por um botão e depois confirmar que a dose foi administrada. Após o uso da caneta, ela deve ser descartada no recipiente de perfurocortante.

Pensando em reduzir o impacto ambiental, não só de Mounjaro®, mas de todos os seus medicamentos, a Lilly do Brasil adotou o selo eureciclo para toda sua produção. O selo eureciclo é uma certificação reconhecida nacionalmente que representa o compromisso da empresa com a compensação ambiental dos resíduos gerados pelas suas embalagens.

“Isso significa que a cada embalagem de produtos Lilly vendida, seja de Mounjaro® ou qualquer outro, 100% de outra embalagem equivalente em peso será reciclada. Esse processo gera incentivos para organizações de catadores e as centrais de triagem, colaborando não só com a preservação do meio ambiente, mas também com a geração de renda e emprego para trabalhadores de todo o país”, afirma Felipe Borges dos Reis, Diretor Sênior de Acesso e Assuntos Corporativos.

Programa Lilly Melhor Para Você

Para promover o aumento do acesso e auxiliar os pacientes ao longo de suas jornadas de tratamento, a Lilly vai incluir Mounjaro® em seu Programa de Suporte ao Paciente, Lilly Melhor Para Você, que oferece suporte de educadores especializados, materiais educativos, condições especiais na compra de medicamentos participantes do programa e dicas de saúde e qualidade de vida.

O programa é gratuito e está disponível aos pacientes que receberam a prescrição do seu médico para um medicamento Lilly participante do programa.

Para se cadastrar, os pacientes podem acessar o site Lilly Melhor Para Você e conhecer os serviços disponíveis e os medicamentos participantes. Os pacientes também podem tirar as dúvidas sobre o programa com o SAC Lilly, pelo telefone 0800 701 0444, WhatsApp (11-5108-0101) ou e-mail: [email protected] .

Sobre tirzepatida (mounjaro)

A tirzepatida é uma molécula de uso semanal que ativa os receptores dos dois hormônios incretínicos, o GIP (polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose) e o GLP-1 (peptídeo 1 semelhante ao glucagon). Os receptores GIP e GLP-1 são encontrados em áreas do cérebro humano importantes para a regulação do apetite.

A tirzepatida demonstrou diminuir a ingestão de alimentos e modular a utilização de gordura[viii]. A tirzepatida está aprovada em alguns países para o um tratamento de pessoas com obesidade e/ou sobrepeso e aguarda aprovação regulatória da Anvisa para essa indicação. Além disso, a agência também avalia a molécula para o tratamento de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEp)[ix], apneia obstrutiva do sono (AOS)[x] e está sendo estudada para esteatohepatite associada à disfunção metabólica (MASH)[xi]. Estudos de tirzepatida na doença renal crônica (DRC) e na morbidade/mortalidade na obesidade (MMO) também estão em andamento. A tirzepatida foi aprovada no Brasil como Mounjaro® para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2 em setembro de 20231.

Sobre a Eli Lilly do Brasil

A Lilly é uma empresa de medicina que transforma a ciência em cura para melhorar a vida das pessoas em todo o mundo. Somos pioneiros em descobertas que mudam vidas há quase 150 anos e, hoje, nossos medicamentos ajudam mais de 51 milhões de pessoas em todo o mundo.

Potencializando o poder da biotecnologia, química e medicina genética, seguimos avançando em novas descobertas para resolver alguns dos desafios de saúde mais importantes do mundo: redefinir o tratamento do diabetes; tratar a obesidade e reduzir seus efeitos devastadores de longo prazo; avançar na luta contra a doença de Alzheimer; oferecer soluções para alguns dos distúrbios mais debilitantes do sistema imunológico; e transformar os cânceres de tratamento mais difíceis em doenças controláveis.

A cada passo em direção a um mundo mais saudável, somos motivados por uma coisa: melhorar a vida de milhões de pessoas. Isso inclui a realização de estudos clínicos inovadores que reflitam a diversidade do nosso mundo e trabalhar para garantir que nossos medicamentos sejam mais acessíveis aos pacientes. Para saber mais, acesse o site da Lilly do Brasil, e nossas redes sociais: Instagram, Facebook e LinkedIn.

