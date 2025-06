O Tivoli Shopping realiza neste domingo, dia 22, mais uma edição do MovieCOMtodos, projeto que tem como principal objetivo promover a inclusão por meio da sétima arte. A sessão será às 11h, com a exibição do live action “Como Treinar o Seu Dragão”, um dos filmes mais esperados do ano, repleto de emoção, aventura e mensagens inspiradoras sobre amizade, coragem e aceitação das diferenças.

Criado especialmente para proporcionar uma experiência cinematográfica acessível a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o MovieCOMtodos se consolidou no calendário mensal do shopping e uma importante iniciativa voltada à inclusão e ao acolhimento.

As sessões do MovieCOMtodos acontecem sempre aos domingos pela manhã, período mais tranquilo no shopping, o que contribui para um ambiente mais confortável e acolhedor. Além disso, o cinema adapta som, luz e temperatura da sala para atender com sensibilidade às necessidades do público.

“Sabemos que muitas famílias enfrentam desafios ao tentar proporcionar momentos de lazer e cultura a seus filhos com TEA. O MovieCOMtodos foi criado justamente para isso: garantir que todos possam viver a experiência do cinema de forma positiva e respeitosa. É um projeto que nos emociona e reforça nosso compromisso com a inclusão e o bem-estar das famílias”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

A sessão é aberta ao público em geral, mas com foco no acolhimento das pessoas com autismo. O portador de TEA e um acompanhante têm direito ao ingresso com meia-entrada, mediante apresentação de laudo ou carteirinha que comprove a condição.

Sobre o filme: Inspirado na famosa franquia de animação que conquistou gerações, o live-action “Como Treinar o Seu Dragão” conta a história de Soluço, um jovem viking que desafia as tradições da sua aldeia ao fazer amizade com um dragão ferido.

Diferente de seus conterrâneos, Soluço não possui habilidade para caçar dragões, mas busca provar seu valor. Tudo muda quando ele derruba um temido Fúria da Noite, mas, em vez de matá-lo, forma uma improvável amizade com o dragão, a quem chama de Banguela.

Esse laço revela a verdadeira natureza dos dragões, desafiando séculos de tradições e crenças da sociedade viking. A relação de Soluço e Banguela muda o destino de seu povo e mostra que a empatia e o respeito podem transformar até os maiores conflitos.

A nova versão promete encantar os fãs antigos e conquistar novos corações com efeitos visuais impressionantes e uma narrativa emocionante.

Os ingressos para as sessões podem ser adquiridos antecipadamente pelo site www.moviecom.com.br/cinema/sta-barbara-doeste-tivoli/venda ou diretamente na bilheteria do Moviecom Cinemas no Tivoli Shopping.

Serviço

MovieCOMTodos – Como Treinar o Seu Dragão

📅 Data: Sábado, 22 de junho de 2025

⏰ Horário: 11h

📍 Local: Moviecom Cinemas | Tivoli Shopping

