O sertanejo chamou a apresentadora de “imbecil” por causa de discurso feito em episódio do extinto programa Amor e Sexo, da TV Globo. Pra piorar disse que ela apresentava “programa para maconheiro e bandido”. Após sete anos a justiça optou pela condenação do músico pelo crime de difamação.



Influenciadora Eduarda Jochims, destaque da Unidos de Vila Isabel, investe uma verdadeira fortuna em figurino cravejado de cristais para brilhar no Carnaval.



Com os preparativos do carnaval a todo vapor, Eduarda Jochims, destaque Unidos da Vila Isabel, revelou detalhes surpreendentes sobre seu look para o desfile da escola carioca. Além disso, a Miss Cinturinha também comentou que se inspirou em grandes nomes do carnaval para a escola e definição de seu look avaliado no valor de um carro.

Com uma cintura impressionante de 58 centímetros, Eduarda apostou em um traje digno da realeza do samba, cravejado com mais de 2.000 cristais aplicados manualmente para garantir um brilho hipnotizante sob os refletores da avenida. O figurino, criado por um ateliê renomado especializado em fantasias carnavalescas, foi desenhado sob medida para valorizar sua silhueta e ressaltar a grandiosidade da Vila Isabel. “Cada cristal da minha fantasia representa não só o brilho do Carnaval, mas também o esforço e a dedicação de toda uma equipe que trabalhou para que esse sonho se tornasse realidade. Quando eu entrar na Sapucaí, quero que cada detalhe reflita a energia e a paixão que tenho por essa festa”, afirmou Eduarda.

A inspiração para o look veio de grandes musas do Carnaval, como Paolla Oliveira, Sabrina Sato e Lore Improta, que marcaram época com figurinos deslumbrantes e performances inesquecíveis. “Elas são verdadeiras referências para mim. Cada uma tem uma presença de palco única e um carisma que transcende. Quero levar um pouco dessa força para a avenida e mostrar que a Vila Isabel brilha em cada detalhe do seu desfile. Além disso, sempre achei icônico os looks que usaram no carnaval”, destacou a influenciadora.

Apesar do alto investimento, Eduarda faz questão de lembrar que o brilho do Carnaval vai além das pedras preciosas. “O verdadeiro luxo está na emoção que a gente sente ao pisar na Sapucaí, no calor da bateria, no sorriso da comunidade. A fantasia é só um reflexo externo daquilo que transborda aqui dentro”, disparou Miss Cinturinha

Micro tapa-sexo e valioso

Em uma revelação, a musa da Unidos de Vila Isabel contou que o seu tapa-sexo, peça-chave do seu figurino luxuoso para a Sapucaí, é tão pequeno que cabe dentro de um porta-joias.

“É uma verdadeira joia, no sentido literal da palavra. Pequeno, luxuoso e rico em detalhes minimalistas. Quando o estilista me entregou a peça, mal acreditei. Eu mesma guardo em um porta-joias para proteger cada detalhe”, revelou Eduarda

O tapa-sexo é cravejado de pedras brilhantes, desenhado para ser discreto no tamanho, mas imponente no impacto visual. O figurino, descrito por Eduarda como um “conceito de luxo”, foi criado sob medida. “O conceito do meu look é luxo. Vai ser uma surpresa para todo mundo!

Preparo estético para o carnaval

Além da rotina intensa de treinos e técnicas de vacuum abdominal, Eduarda Jochims, a Miss Cinturinha, também segue uma dieta altamente restrita para alcançar sua meta de reduzir a cintura para impressionantes 56 centímetros até o desfile da Unidos de Vila Isabel. Sob orientação de nutricionistas especializados, a musa adota um cardápio focado em alimentos anti-inflamatórios, ricos em fibras e com baixo teor de sódio, para evitar a retenção de líquidos e potencializar a definição abdominal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

“Estou cuidando de cada detalhe, desde a alimentação até o descanso. O segredo está no equilíbrio entre disciplina e autocuidado. Sei que a meta é desafiadora, mas estou determinada a conquistar esse resultado para brilhar na Sapucaí”, revelou Eduarda, demonstrando o comprometimento com sua preparação.

A influenciadora também reduziu drasticamente o consumo de açúcar e carboidratos simples, priorizando proteínas magras, vegetais frescos e muita hidratação. Além da dieta e dos treinos, o sono de qualidade também faz parte do cronograma, já que o descanso é fundamental para a recuperação muscular e o bem-estar físico.

Instagram: https://www.instagram.com/dudajochims/