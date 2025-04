Mulher volta a atacar com soda cáustica: agora, a própria filha

Suzy Hermann, mulher de 51 anos, voltou a protagonizar um episódio de violência com soda cáustica em Nova Odessa. Na noite deste domingo (13), por volta das 20h10, ela jogou a substância química contra o rosto de sua filha, D.S.H., durante uma discussão familiar na Rua da Amizade, na região do bairro Santa Luiza II.​

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A jovem, chorando e com dores nos olhos, acionou a Polícia Militar e foi socorrida ao Hospital Municipal da cidade.

Apesar da gravidade da agressão, os médicos confirmaram que ela não teve a visão prejudicada. A prisão foi realizada pela equipe da Polícia Militar, composta pelos soldados PM Ventavoli e Letícia, com apoio do cabo PM Rudy, soldado PM Schumaher, 2º sargento PM Borgonhoni e cabo PM Lopes. Suzy foi localizada na Rua Alexandre David e nada de ilícito foi encontrado com a acusada, que diante da agressão contra a filha, recebeu voz de prisão.​

Mulher repete modelo de ataque

Suzy Hermann já havia sido condenada anteriormente por um ataque semelhante. Em dezembro de 2020, ela jogou soda cáustica com água quente no rosto de dois policiais militares durante uma ocorrência no bairro Santa Luiza 1, também em Nova Odessa.

Os PMs sofreram queimaduras graves nos olhos e foram encaminhados para tratamento na Unicamp. Um deles, inclusive, teve a visão comprometida permanentemente.

Na ocasião, Suzy foi condenada a sete anos de prisão em regime semiaberto por lesão corporal. Após o novo ataque, Suzy foi levada ao Plantão Policial de Nova Odessa, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante. A acusada agora permanece detida à disposição da Justiça.

Mais notícias da cidade e região