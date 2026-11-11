Mulher do app foi detida- Dez quilos de cocaína, avaliados em aproximadamente R$ 300 mil, foram apreendidos pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Americana, nesta quarta-feira (11), durante uma operação na Rodovia Anhanguera, em Nova Odessa.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Uma motorista de aplicativo, de 38 anos, foi presa em flagrante transportando a droga, que teria como destino pontos de tráfico em Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

A prisão ocorreu no km 116 da rodovia, durante a Operação Saint Patrick, após dias de investigação iniciada a partir de uma denúncia anônima.

Mulher do app foi a Guarulhos

Segundo a Polícia Civil, os agentes monitoraram um Ford Fiesta branco e identificaram que o veículo havia se deslocado até a região de Guarulhos, passando por Nazaré Paulista. No retorno, os policiais realizaram a abordagem e encontraram dez tijolos de cocaína dentro de uma caixa de papelão no porta-malas.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos o automóvel e dois celulares. A motorista foi autuada por tráfico de drogas e será encaminhada à Cadeia Pública de Monte Mor, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Fernanda Daniel | Novo Momento

Informações: Polícia Civil – DISE Americana

Leia + sobre política regional