No dia do aniversário de 38 anos, acusada foi detida por manter animal acorrentado e sem mantimentos

No dia em que completou 38 anos, a farmacêutica Y.R.F. acabou detida em flagrante pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (28) por maus-tratos a um cachorro no Residencial Furlan, em Santa Bárbara d’Oeste. A prisão aconteceu após um policial civil que passava pela Rua do Vereador notar o animal acorrentado pelo pescoço, com uma corrente curta, exposto ao sol e sem acesso a abrigo, água ou comida.

Diante da situação, o policial acionou a ONG Meu Abrigo, que enviou ao local a voluntária Roberta Dias Lima. Ambos entraram no imóvel, que funciona como um conjunto de kitnets, e constataram o crime. A tutora do animal afirmou que estava com o cachorro havia cinco meses e alegou desconhecer a legislação brasileira sobre proteção animal por ser estrangeira (cubana).

Mesmo assim, ela recebeu voz de prisão em flagrante por maus-tratos, conforme o artigo 32 da Lei 9.605/98. A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Policial de Santa Bárbara d’Oeste, onde a prisão foi ratificada pela autoridade policial. Em seguida, a indiciada foi conduzida à cidade de Monte Mor.

O cachorro foi resgatado e ficou sob responsabilidade da ONG Meu Abrigo. “É mais uma vidinha salva. A Polícia Civil adotou as providências e torcemos para que ela (a acusada) fique presa. Maus tratos é crime e dá prisão. Animal acorrentado, não pode mais”, ressaltou Roberta Lima.