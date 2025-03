Uma mulher que teria fugido da blitz de trânsito acabou batendo seu carro no poste e ficando presa nas ferragens na manhã deste domingo em Americana.

A blitz policial era realizada na av dos Bandeirantes, mas a moça foi seguida até a av da Saudade.

A motorista perdeu o controle e acabou por colidir com um poste da CPFL.

Com o impacto a vítima ficou presa entre as ferragens sendo necessária a intervenção do corpo de bombeiros para que a mesma fosse retirada.

A mulher foi retirada do carro com ferimentos porém estava consciente.

Ela foi socorrida ao pronto do Hospital Municipal de Americana.

Fugiu da Blitz por doc não OK

Informações que era teria fugido por estar com a documentação do carro atrasada.