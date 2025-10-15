A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, promove a partir desta quarta-feira (15) um mutirão de coletas de papanicolau no Centro de Referência em Saúde da Mulher e na Casa de Maria, intensificando as ações do Outubro Rosa 2025. A iniciativa reforça a importância do diagnóstico precoce e do autocuidado entre as mulheres barbarenses.

Além de ambos os espaços, ao longo de todo o mês, a Rede Municipal de Saúde segue com as ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, envolvendo Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Complexos Regionais, empresas parceiras e instituições.

Centro de Referência em Saúde da Mulher

Entre esta quarta (15) e sexta-feira (17), o Saúde da Mulher realizará atendimento intensificado, das 7 às 17 horas, com coleta de papanicolau e solicitação de mamografia. Além do mutirão, o espaço também contará com aulas do Programa QualiVida, que promoverá atividades físicas e de bem-estar, nas mesmas datas, das 7h30 às 8h30 e das 15 às 17 horas. Não há necessidade de inscrição prévia.

No Saúde da Mulher, será realizado um evento especial no dia 22 de outubro, com coletas de papanicolau e solicitações de mamografia, das 8h30 às 12 horas, momentos de autocuidado e beleza, das 12 às 15 horas, e o tradicional “Desfile das Guerreiras”, com mulheres que venceram o câncer.

Também haverá salas de espera ativas até dia 31 de outubro, oferecendo orientações sobre prevenção e detecção precoce das doenças. O Centro de Referência em Saúde da Mulher está localizado na Rua Floriano Peixoto, 780, no Centro.

Do Diagnóstico à Superação

Em uma parceria da Secretaria de Saúde e Casa de Maria será realizada uma mobilização com o tema “Do Diagnóstico à Superação: o Poder do Movimento”. Todas as 72 vagas destinadas a mulheres residentes no Município foram preenchidas para os dias 21, 24, 28 e 31 deste mês, das 16 às 19 horas, na própria instituição. Nas datas, será feito mutirão de coletas de papanicolau.

Exames

Durante todo o ano, os exames preventivos podem ser solicitados por médicos ou enfermeiros das UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Em casos de alterações, as pacientes são encaminhadas ao Centro de Referência em Saúde da Mulher, que realiza acompanhamento e tratamento em parceria com referências do SUS no Estado.

Serviço:

Programação de 15 a 31/10*

Outubro Rosa 2025 | Santa Bárbara d’Oeste**

– Centro de Referência em Saúde da Mulher (Rua Floriano Peixoto, 780, Centro)

Até dia 31/10

Sala de espera ativa

De 15/10 a 17/10

7 às 17h: Mutirão de exames preventivos, com coleta de papanicolau e solicitação de mamografia, respeitando os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde

7h30 às 8h30: Aulas do Programa QualiVida

15h às 17h: Aulas do Programa QualiVida

22/10: Ação Festiva

7h30 – Aulas com o Programa QualiVida;

8h30 às 12h – Coleta de papanicolau e solicitação de mamografia;

12h às 15h – Momento de autocuidado e beleza;

15h30 às 17h – Desfile das Guerreiras com a participação das pacientes que realizaram acompanhamento no Centro de Referência em Saúde da Mulher, e tratamento para o câncer;

17h às 17h30 – Confraternização

– Instituição Casa de Maria/UBS Planalto do Sol II (R. Mococa, 510, Planalto do Sol II)

“Do Diagnóstico à Superação: o Poder do Movimento”

Inscrições encerradas. 72 vagas para mulheres residentes em Santa Bárbara.

Coleta de papanicolau e solicitação de mamografia nos dias 21, 24, 28 e 31/10, das 16h às 19h, na instituição.

– UBS Mollon (Rua do Cobre, 850, Mollon)

Rodas de conversa nos dias 17, 21, 28/10, às 13h30.

– UBS Esmeralda (Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda)

Coleta de papanicolau e solicitação de mamografia no dia 28/10, das 8h às 11h.

– UBS Cidade Nova (Rua Salvador, 466, Cidade Nova)

Salas de espera ativas previstas às sextas-feiras, às 10h. Cartazes temáticos durante todo o mês.

– UBS São Fernando (Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando)

Ampliação de acesso com atendimento de pacientes para papanicolau em atraso. Cartazes temáticos durante todo o mês.

– UBS Planalto do Sol II (Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol II)

Coleta de papanicolau e solicitação de mamografia ao longo do mês.

– UBS 31 de Março (Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março)

Grupo Faça Saúde no dia 30/10, às 13h.

UBS Europa IV (Rua Letônia, 150, Jardim Europa IV)

Grupo Faça Saúde no dia 21/10, às 14h.

– UBS Dona Regina (Rua Maria Tereza Guardiano Ribeiro, 900, Dona Regina)

Salas de espera ativa.

– Complexo Regional do Jardim Europa (Rua Portugal, 522, Jardim Europa)

Salas de espera ativa.

– UBS São Francisco (Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco)

Orientações nutricionais e sobre a prevenção ao câncer de colo do útero.

– UBS Centro de Saúde II (Avenida Sábato Ronsini, 203, Vila Borges)

Coleta para papanicolau no dia 30/10, às 7h30.

– UBS Regional Zona Sul (Rua José Calixto, 100, Jardim Santa Rita)

Sala de espera ativa no dia 31/10, às 10h.

– CAPS AD (Rua José Fernandes Mollon, 245, Mollon)

Roda de conversa.

– UBS Cruzeiro do Sul (Rua Cel. Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul)

Sala de espera ativa no dia 15/10, às 8h.

Solicitação de mamografia diariamente, das 7h às 12h e das 13 às 16h.

– UBS Romano (Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi)

Sala de espera ativa com Rede Feminina de Combate ao Câncer no dia 17/10, às 8h.

– UBS Grego (Rua Arthur Amaral, 30, Grego)

Sala de espera ativa no dia 17/10, às 8h.

– UBS Boa Vista (Avenida de Cillo, 1.015, Jardim Boa Vista)

Sala de espera ativa no dia 24/10, às 14h.

– Complexo Regional do Jardim Pérola (Rua do Couro, 725, Jardim Pérola)

Sala de espera ativa no dia 22/10, às 14h.

*Programação está sujeita a alterações sem aviso prévio.

**Confirme o cronograma de atividades e ações diretamente na sua unidade de referência.