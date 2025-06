Evento Mundo Geek no Shopping ParkCity Sumaré

A cultura geek é o destaque da programação especial que o Shopping ParkCity Sumaré preparou para este fim de semana, dias 28 e 29 de junho (sábado e domingo). É o Mundo Geek, evento com visitação gratuita e que vai reunir diversas atrações do universo pop, como exposição de itens colecionáveis, cosplayers, DJs, comercialização de produtos exclusivos, food trucks e sorteio de prêmios, além de stands temáticos e de um espaço instagramável.

O evento, em parceria com o projeto All Stars F.C., será realizado na Alameda ParkCity, das 10h às 22h, e deve atrair fãs e entusiastas da cultura geek e nerd, em um espaço vibrante, repleto de atrações e experiências temáticas.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, afirma que a exposição vai contar com estandes especializados, onde o público poderá encontrar uma ampla variedade de itens colecionáveis de grandes franquias como Harry Potter, Pokémon, One Piece, entre outras. “Além da comercialização de produtos exclusivos, o evento também terá diversos espaços instagramáveis para os fãs registrarem sua participação”, comenta.

Para deixar o ambiente no clima divertido do universo geek, o espaço contará com sonoplastia, DJs, para animar o público, apresentações de cosplayers e a presença de um robô de LED, entre outros destaques.

“Além de reforçar a conexão com a comunidade local, o Mundo Geek é mais um evento que o Shopping ParkCity Sumaré realiza com o propósito de oferecer uma programação diversa, com eventos temáticos diferentes para atender aos mais variados perfis do público.”, comenta Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

Serviço:

Mundo Geek

Quando: dias 28 e 29 de junho, sábado e domingo.

Horário: das 10h às 22h.

Onde: Alameda ParkCity.

Evento com visitação gratuita.

