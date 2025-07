O Tivoli será palco, entre os dias 5 e 20 de julho, de uma incrível viagem pelo mundo dos videogames. O centro de compras receberá novamente o Museu do Videogame Itinerante, evento gratuito e interativo que convida o público a conhecer e jogar nos videogames que marcaram os mais de 50 anos de história dos games. A atração, que foi sucesso em suas duas primeiras passagens pelo shopping, retorna em edição especial de férias, prometendo ainda mais emoção, nostalgia e desafios para todas as idades.

A exposição traz mais de 450 consoles de todas as gerações, desde o primeiro videogame do mundo, o Magnavox Odyssey, até o mais recente lançamento da Nintendo, o Switch 2. O público poderá explorar consoles raros e participar de torneios diários, campeonatos de Just Dance (adulto e kids), concursos de cosplay e cospet, além de se divertir com simuladores de corrida, realidade virtual e áreas dedicadas às gerações mais atuais como PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch 2.

“É uma honra receber novamente o Museu do Videogame Itinerante, uma exposição que une gerações e oferece uma programação interativa e completa para toda a família”, comenta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli. “Reforçamos nosso compromisso em trazer experiências únicas ao nosso público, e esse evento é um verdadeiro presente para os fãs de games, cultura pop e tecnologia”, completa.

Com passagens por 19 estados brasileiros e registro de cerca de 5 milhões de visitantes ao ano, a iniciativa é a primeira do gênero do país registrada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

A exposição resgata mais de cinco décadas de história da evolução dos videogames. Entre as relíquias estão o primeiro console fabricado no mundo, o Magnavox Odyssey, de 1972; o Atari Pong (primeiro console doméstico da Atari), de 1976; Fairchild Channel F, de 1976 (primeiro console a usar cartuchos de jogos); o Telejogo Philco Ford, de 1977 (o primeiro videogame fabricado no Brasil); o Nintendo Virtual Boy, de 1995 (primeiro a rodar jogos 3D); o Vectrex, de 1982 (console com jogos vetoriais que já vinha com monitor); o Microvision (primeiro portátil a usar cartucho), de 1979 e o R.O.B (robozinho lançado juntamente com o Nintendo 8 bits, em 1985).

Um dos diferenciais do Museu do Videogame Itinerante é que, além de conhecer consoles e jogos raros, os visitantes também podem jogar em alguns videogames que fizeram história, como o Telejogo Philco-Ford, Atari 2600, Odyssey, Nintendinho 8 bits, Master System, Mega Drive, Sega CD, Super Nintendo, Neo Geo, Panasonic 3DO, Turbografx, Nintendo 64, Game Cube, Sega Dreamcast, Xbox, Playstation 1, PlayStation 2, entre outros. Os visitantes podem, ainda, conhecer e jogar lançamentos do PlayStation 5 e Microsoft Xbox Series.

Para o curador do projeto, Cleidson Lima, a proposta do Museu do Videogame Itinerante vai além do entretenimento. “A ideia é preservar e valorizar a trajetória dos videogames e, ao mesmo tempo, proporcionar uma experiência imersiva para o público. É muito mais que uma exposição, é uma grande celebração da cultura gamer, com espaços para todos se divertirem e se conectarem com diferentes épocas dos jogos”, afirma.

Torneios e programação interativa

Além da exposição e estações para jogar, uma outra atração será o Palco Movimento em que o jogador é desafiado a imitar os mesmos movimentos de dançarinos profissionais virtuais e, assim, alcançar a melhor pontuação no ranking do evento.

Os mais bem colocados poderão, inclusive, participar do concurso de dança e faturar brindes e prêmios. A etapa 2025 no Tivoli terá, também, o Encontro KPOP, que reunirá os amantes de clipes musicais e danças das bandas coreanas, além de concursos de Cosplay, Cosplay Kids e Cospet.

O Museu do Videogame Itinerante contará com um cronograma especial de torneios gratuitos com inscrições presenciais:

Just Dance – Adulto e Kids

De 05 a 18 de julho seletivas; de segunda a sábado, das 15h às 21h e domingos e feriados, das 14h às 20h. Os 10 jogadores com as maiores pontuações participarão da final, em 19 de julho.



Guitar Hero 3 – PS3

05 de julho, às 16h Inscrições gratuitas e presenciais no dia do evento, a partir das 15h



KOF 8 – Arcade

06 de julho, às 16h Inscrições gratuitas e presenciais no dia do evento, a partir das 15h



Street Fighter 6 – PS5

07 de julho, às 19h Inscrições gratuitas e presenciais no dia do evento, a partir das 18h



Killer Instinct – Xbox One – Arcade

08 de julho, às 19h Inscrições gratuitas e presenciais no dia do evento, a partir das 18h



Mario Kart World – Switch 2

09 de julho, às 19h

Inscrições gratuitas e presenciais no dia do evento, a partir das 18h



Naruto Storm 4 – PS4

10 de julho, às 19h Inscrições gratuitas e presenciais no dia do evento, a partir das 18h



Super Smash Bros Nintendo Switch

11 de julho, às 19h Inscrições gratuitas e presenciais no dia do evento, a partir das 18h



Encontro K-Pop

12 de julho, das 13h às 17h Randoms, apresentações cover grupos e pockets (solo, dupla ou trio)



E-Football 2025 – PS5

12 de julho, às 16h Inscrições gratuitas e presenciais no dia do evento, a partir das 15h



EA FC 2025 – PS5

13 de julho, às 16h Inscrições gratuitas e presenciais no dia do evento, a partir das 15h



Mortal Kombat 1 – PS5

14 de julho, às 19h Inscrições gratuitas e presenciais no dia do evento, a partir das 18h



Tekken 8 – Xbox One

15 de julho, às 19h Inscrições gratuitas e presenciais no dia do evento, a partir das 18h



Dragon Ball Sparking Zero – PS5

16 de julho, às 19h Inscrições gratuitas e presenciais no dia do evento, a partir das 18h



Marvel vs CapCom Clash of Super Hero – Arcade

17 de julho, às 19h Inscrições gratuitas e presenciais no dia do evento, a partir das 18h



Champion Street Fighter II Edition – Arcade

18 de julho, às 19h Inscrições gratuitas e presenciais no dia do evento, a partir das 18h



Bomba Patch – PS2

19 de julho, às 15h Inscrições gratuitas e presenciais no dia do evento, a partir das 14h



Final Concurso Just Dance 2025 – Adulto e Kids

19 de julho, às 19h Os 10 competidores com as maiores pontuações fazem a final.



Concurso de Cosplay, Cosplay Kids e Cospet

20 de julho, às 18h Inscrições gratuitas e online de 05 a 07 de julho na bio do Instagram @museudovideogameoficial



SERVIÇO

Museu do Videogame Itinerante

Data: 05 a 20 de julho de 2025

Horário: De segunda a sábado, das 15h às 21h | Domingos, das 14h às 20h

Local: Tivoli Shopping