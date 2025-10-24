Espaço cultural da Prefeitura abre neste sábado e domingo (25 e 26); museu está com exposição fotográfica “Timeless”

O fim de semana está aí! Para quem quer uma dica de lazer, a pedida é o Museu Municipal Estação Jacuba, em Hortolândia. A unidade cultural da Prefeitura abre para visitação neste sábado e domingo (25 e 26/10), da 9h às 13h. O museu está localizado na rua Rosa Maestrello, 2 (https://goo.gl/maps/QQYbmwUv11sf4n9U6), Vila São Francisco.

Uma das atrações do museu é a exposição “Timeless”. A mostra exibe 11 imagens feitas e retrabalhadas pelo fotógrafo paulistano Marcelo Tinoco. Clicadas em diferentes lugares do mundo, as fotos mostram pessoas que se identificam e gostam do passado, ou de uma determinada época antiga, e buscam vivenciá-lo de alguma maneira. Por meio das imagens, o fotógrafo estimula o público a refletir sobre o caráter atemporal da existência humana e a magia do tempo.

PRÉDIO HISTÓRICO

O museu ocupa o prédio da antiga Estação Jacuba de trem que foi restaurado pela Prefeitura e inaugurado em 2014.

O espaço guarda um acervo de fotos e objetos antigos, expostos em diferentes salas, sobre a história da própria estação e do município. Todo esse material é parte importante do patrimônio histórico-cultural da cidade.

SELFIES

O museu fica ao lado da via férrea. Durante a visita, o público poderá ter a sorte de ver o trem passar e registrar o momento com fotos, selfies e vídeos. Por medida de segurança, a equipe do museu orienta os visitantes a não ultrapassar a grade que cerca a plataforma externa para tirar fotos ou gravar vídeos na hora da passagem do trem.

Outro atrativo, na entrada, é o exemplar de uma espécie arbórea popularmente chamada “árvore-do-viajante”, que foi plantada na época da restauração do prédio, e é de uso ornamental. De acordo com informações levantadas pela Secretaria de Cultura, o nome científico da espécie é Ravenala madagascariensis. Suas folhas são grandes, também parecidas com as da bananeira. Em razão disso, a planta acumula água, que servia para matar a sede dos viajantes, motivo pelo qual recebeu seu nome popular.

Após o passeio pelo museu, o público pode ainda descansar e usufruir a área externa do centro, onde há árvores frutíferas, duas mangueiras e uma caramboleira, que oferecem sombras acolhedoras, principalmente nos dias de sol forte.