Cadastro no sistema do Ministério do Turismo garante transparência na contratação de artistas e possibilita pagamento de cachês para eventos turísticos em todo o país

Artistas e bandas de Nova Odessa podem realizar o cadastro no ‘Programa Turismo com Música’, iniciativa do Ministério do Turismo do Governo Federal que cria um banco de dados nacional para contratação transparente de atrações musicais por gestores públicos. A adesão permite que músicos do município fiquem aptos a receber apoio federal, incluindo pagamento de cachês para participação em eventos turísticos.

O cadastro deve ser feito por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do Ministério do Turismo, por meio do link https://sei.turismo.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0 com preenchimento de formulário específico e envio da documentação exigida. Entre os critérios previstos, está a comprovação de abrangência regional ou nacional, mediante apresentação de portfólio, notas fiscais de apresentações recentes e registros que comprovem a consagração artística.

Após a análise e aprovação por uma Comissão Examinadora, os artistas passam a integrar o Banco de Dados oficial do programa, podendo ser selecionados para eventos apoiados pelo governo federal. A iniciativa busca fortalecer o setor cultural, fomentar o turismo e ampliar oportunidades para músicos locais ganharem visibilidade e novos contratos em diferentes regiões do Brasil.