Unidades Básicas de Saúde do Parque Gramado e Jardim Boer receberam atendimentos de Ginecologia

A Secretaria de Saúde de Americana realizou, no sábado (6), um mutirão de atendimento ginecológico nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos bairros Parque Gramado e Jardim Boer. A iniciativa foi destinada a mulheres que aguardavam agendamento nas unidades desses territórios, com o objetivo de reduzir o tempo de espera por consultas e ampliar o acesso a exames preventivos.

Ao final da ação, foram contabilizadas 155 consultas ginecológicas – 103 no Parque Gramado e 52 no Jardim Boer. Também foram realizados 17 exames de Papanicolau, todos na unidade do Parque Gramado.

A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, destacou o compromisso da Atenção Primária com a organização da demanda. “Quando a unidade se mobiliza para ações como essa, conseguimos atender com mais agilidade e dar uma resposta concreta às necessidades da população. A proposta é ampliar esse movimento para outras UBSs, sempre focando na qualidade da assistência e na promoção da saúde da mulher”, afirmou.

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, reforçou o impacto positivo da iniciativa. “Estamos trabalhando para tornar o acesso ao atendimento ginecológico cada vez mais rápido e eficiente. Esse mutirão é parte de um esforço contínuo para garantir que as mulheres recebam o cuidado necessário no momento adequado, fortalecendo nossa rede de atenção”, ressaltou.