Mutirão Sumaré Limpa retira mais de 780 m³ de lixo e entulho das ruas da região do Matão

Entre os dias 30 de junho e 2 de julho, a Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, realizou mais uma etapa do mutirão Sumaré Limpa, com foco na região do Matão e bairros adjacentes. Ao todo, mais de 780 metros cúbicos de resíduos sólidos, restos de podas e materiais descartados irregularmente foram retirados das ruas e áreas verdes, o equivalente a cerca de 65 caminhões cheios de entulho.

A força-tarefa percorreu 32 bairros, promovendo a limpeza urbana e a remoção de resíduos. A ação tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos moradores, combater focos de doenças e preservar o meio ambiente.

Entre os bairros atendidos estão: Vila San Martin, Residencial Santa Terezinha do Matão, Jardim Santa Olívia, Parque General Osório, Condomínio Coronel, Jardim das Oliveiras, Jardim Nova Aurora, Jardim Santa Catarina, Parque Residencial Progresso, além de diversos outros da região. Confira a lista completa no fim da matéria.

“O mutirão é uma grande operação de limpeza que vem dando resultados concretos. Sabemos da importância de manter a cidade limpa, principalmente pela saúde pública”, destacou Rodrigo Gomes, diretor executivo das subprefeituras.

Já o secretário de Serviços Públicos, Juninho Batista, reforçou o compromisso da administração com a manutenção das áreas urbanas. “Estamos com uma equipe dedicada, trabalhando firme todos os dias. O volume recolhido no Matão mostra o quanto esse tipo de ação é necessário e como ainda precisamos conscientizar mais as pessoas sobre o descarte correto. Seguimos avançando com o cronograma nos próximos dias, com o mutirão chegando à região central da cidade”, afirmou.

Além do trabalho de coleta de descarte irregular, agentes de fiscalização de Serviços Públicos, Obras e Sustentabilidade estão notificando proprietários de terrenos e calçadas com irregularidades, como lixo ou entulho obstruindo o caminho. Em cerca de duas semanas, quase 300 notificações foram emitidas.

Bairros atendidos pelo Mutirão Sumaré Limpa na região do Matão:

* Vila San Martin

* Residencial Santa Terezinha do Matão

* Jardim Santa Olívia

* Parque General Osório

* Condomínio Coronel

* Jardim das Oliveiras

* Jardim Nova Aurora

* Jardim Santa Catarina

* Parque Residencial Progresso

* Jardim Santa Clara

* Jardim Santa Júlia

* Jardim Martins

* Jardim São Luís

* Jardim Barcelona

* Jardim Santa Rosa

* Jardim Eunice

* Parque Residencial Regina

* Jardim Fantinatti

* Jardim Paraíso I

* Jardim Paraíso II

* Jardim Casa Verde

* Parque Pavan

* Jardim das Estâncias

* Vila Diva

* Jardim São Gerônimo

* Jardim Minesota

* Loteamento Nova Terra

* Jardim Lúcia

* Jardim Morumbi

* Parque Yolanda

* Chácaras Novo Horizonte

* Chácaras San Martin

Também foram feitas limpeza nas escolas Solange Maura Albino e Eliane M. Vaughan.

