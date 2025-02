Mutirão vacina 1.287 animais contra a raiva em Americana

A Secretaria de Saúde de Americana, por meio do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), concluiu o mutirão de vacinação antirrábica de janeiro, na última sexta-feira (31), com 1.287 animais vacinados. No mês passado, o setor dispensou a realização de agendamento prévio por parte dos tutores para imunização.

Mutirão atraiu gente

Foram aplicadas 1.287 doses, sendo 867 em cães e 420 em gatos. A vacina continua disponível, mas agora sob agendamento.

“É fundamental que os tutores se conscientizem da importância em manter a prevenção contra a raiva, por meio da vacina. O agendamento é bem simples, e com a vacinação dos animais em dia toda a população fica protegida”, explica a médica veterinária e responsável técnica do CCZ, Aneli Marques Neves Conceição.

Mais notícias da cidade e região

A vacina da raiva é indicada para cães e gatos acima de três meses, e o reforço deve ser anual. O CCZ disponibiliza o imunizante durante o ano todo. O agendamento pode ser feito pelos telefones (19) 3467-1187 ou (19) 3467-2344.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

O Centro de Controle de Zoonoses está localizado na Av. Heitor Siqueira, nº 1.520 – Jardim da Mata (região da Praia Azul).