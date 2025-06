Em parceria com a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), vinculada ao Governo de São Paulo, vai disponibilizar uma unidade itinerante para atendimento presencial aos mutuários do município nesta sexta-feira, dia 6, e sábado, 7.

O CDHU Móvel ficará no Centro Comunitário do Jardim Mário Covas (Rua Osni Martinelli, 37), das 9h às 17h. O agendamento antecipado deve ser feito no site www.cdhu.sp.org.br ou pelo telefone 0800-000-2348.

O secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, que intermediou a parceria, destaca a oportunidade de atendimento presencial aos mutuários para o acesso aos serviços oferecidos pela CDHU.

“Solicitamos junto ao Governo do Estado de São Paulo, por meio do Programa Casa Paulista, a vinda de uma unidade móvel para facilitar o contato direto dos mutuários com a CDHU. O plantão será realizado em dois dias para que as famílias possam pedir revisão de prestação, acordo de dívidas, quitação, transferência e esclarecer dúvidas. O novo serviço da CDHU visa oferecer mais conforto e agilidade aos mutuários”, reforça Cezaretto.

Os técnicos da secretaria municipal também estarão no plantão da CDHU para auxiliar no atendimento aos munícipes.

Estarão disponíveis os seguintes serviços:

– Regularização financeira e contratual

– Emissão de boletos

– Acordos e reacordos de dívida

– Revisão de prestação

– Quitação e amortização de dívidas

– Transferência de titularidade

– Orientação jurídica