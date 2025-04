Foi na casa da ex ficar gritando na porta, tinha medida protetiva e....

Um homem que foi na casa da ex ficar gritando na porta se deu mal depois que a Gama (Guarda Municipal de Americana) foi chamada. Havia medida protetiva contra ele e o caso foi parar na delegacia.

O caso aconteceu no jardim Helena, próximo ao Boer, por volta das 19h30 desta segunda-feira. A própria vítima chamou a Guarda.

Leia abaixo a resenha da GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA

Foi na casa da ex

EQUIPE DELTA NATUREZA: Descumprimento de Medida Protetiva DATA: 07/04/2025 HORA: 19:35

LOCAL: Rua Romildo Bosquiero, 729

BOGM: 3722/2025 BOPC: FD0438-1/2025 EQUIPE: Vtr 231 GCM Xavier/ GCM Caldeira Apoio 222 e 224

Vítima: E.G.C Indiciado: F. C. P

RESUMO DOS FATOS:

Por determinação do controle a equipe deslocou até o local do fato, onde segundo informações estava ocorrendo um descumprimento de medida protetiva.

Foi feito contato com a vítima, onde a mesma informou que possui medida protetiva em desfavor de seu ex namorado e o mesmo momentos antes estava batendo em seu portão gritando e de momento se encontrava do lado oposto de sua residência.

O acusado foi abordado do lado oposto da via, onde foi averiguado e nada de ilícito localizado, indagado a respeito do fato, informou que estava ciente da medida protetiva e estava no local para tentar ver seu filho de 10 meses que tem em comum com a vítima.

Em posse da medida protetiva, a vitima deslocou ao Plantão Policial, onde o acusado foi conduzido pela viatura de apoio e apresentado à Autoridade Policial, onde a vitima foi ouvida e liberada e o acusado ficou a disposição da Justiça conforme BOPC de Descumprimento de Medida Protetiva.

