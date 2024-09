Na reta final, Omar Najar grava vídeo e pede votos pro neto

O ex-prefeito de Americana Omar Najar (MDB) gravou um vídeo na reta final da campanha pedindo votos para o neto, Omar Najar Neto.

A gravação foi postada nas redes de Omar. “Meu neto está com uma vontade muito grande para trabalhar por Americana. Espero contar com o voto de vocês para elegê-lo vereador da cidade de Americana”, disse o ex-prefeito.

O nome de Neto sempre foi cogitado para disputar eleições, tanto como vereador como deputado estadual. Este ano, de fato, é o primeiro que é candidato e deve ‘puxar’ a votação do MDB. O apoio do avô – que teve mais de 90 mil votos em 2015, quando governou por dois anos, sendo reeleito em 2016 com mais de 84 mil votos.