Um homem que estava na saidinha desde junho, foi detido e ‘guardado’ por homens da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste esta quarta-feira. Ele foi encontrado no bairro São Fernando.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara d’Oeste – SP

APOIO TÁTICO 02

🚨 GCM José

🚨GCM Silva

🚨GCM Joelson

.📍DATA: 15/10/2025

.📍HORA: 18:00

.📍LOCAL: Rua do centeio x rua Décio Jacinto Ribeiro

Jardim São Fernando

🛑 CAPTURA DE INDIVÍDUO PROCURADO PELA JUSTIÇA.

Esta equipe de Apoio Tático , em patrulhamento preventivo pelo bairro São Fernando deparou com

Alguns indivíduos pera área descampada onde um dos integrantes conheu de pronto a pessoa de A. O.A de 22 anos de idade , este estava evadido desde o dia 17/06/2025 da P1 de Hortolândia data que era pra ter retornado do indulto. Após ser abordado foi questionado sobre não ter retornado já confessou está de fato evadido, sendo detido e apresentado ao plantão policial onde após consulta via PRODESP foi confirmado, onde após lavratura do BO PC foi recolhido a cela da cadeia local permanecendo disposição da justiça.