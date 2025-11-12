A equipe Natação Americana, que conta com apoio da Secretaria de Esportes, conquistou resultados expressivos no Campeonato Paulista Infantil de Verão “Troféu Major Sylvio de Magalhães Padilha”, realizado no último fim de semana no Clube de Tênis Catanduva. O município foi representado por 18 nadadores, que faturaram, no total, 11 medalhas (seis de ouro, três de prata e duas de bronze).

Com os resultados, a equipe americanense alcançou a 7ª colocação na classificação geral. A competição, organizada pela Federação Aquática Paulista (FAP), reuniu 502 atletas de 56 equipes do Estado de São Paulo, nas categorias Infantil 1 e Infantil 2, para atletas de 13 e 14 anos.

O nadador Pedro Facina foi um dos destaques do evento na categoria Infantil 1, com quatro medalhas de ouro individuais (200 m peito, 200 m livre, 100 m peito e 200 m medley) e uma medalha de prata no revezamento 4×50 m livre, ao lado de Caio Nogueira, Thiago Franceschangelis e Arthur Corandim.

Também subiram ao pódio:

– Arthur Corandim: ouro (1500 m e 800 m livre), prata (400 m livre) e bronze (200 m costas) – Infantil 1;

– Enrique Muterle Zulian: prata (800 m) – Infantil 2;

– Rian Jordão Ganime, Pedro Kieper de Barros, Enrique Muterle Zulian e Eduardo Alves Cipriano: bronze (revezamento 4×50 m livre) – Infantil 2.

“Foi uma competição com um alto nível técnico, e os nossos atletas demonstraram muita dedicação e espírito de equipe. As conquistas individuais e coletivas são resultado de um trabalho contínuo, com treinos intensos e foco no desenvolvimento de cada nadador. Estamos muito satisfeitos com o desempenho e com a evolução mostrada por todos”, destacou o coordenador técnico da equipe, Fabio Henrique Cremonez.

“Os resultados conquistados pelos nossos jovens nadadores refletem o comprometimento dos atletas, das famílias e da equipe técnica que acompanha o trabalho no dia a dia. Temos bastante orgulho em apoiar a natação de Americana, e ver nossos representantes alcançando posições de destaque em competições tão importantes mostra que o investimento no esporte de base segue gerando excelentes resultados”, afirmou o secretário de Esportes, Marcio Leal.