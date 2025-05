A equipe de natação de Americana conquistou sete medalhas no Campeonato Paulista Infantil de Inverno – Troféu Katsuo Murashige, realizado no fim de semana no Complexo Esportivo Pedro Dell Antonia, em Santo André.

A competição reuniu 443 atletas de 13 e 14 anos, representando 53 equipes de todo o estado de São Paulo. Com apoio da Secretaria de Esportes, Americana participou com 20 nadadores e alcançou o 3º lugar na categoria Infantil 1 e o 7º lugar na classificação geral.

O destaque da equipe foi Pedro Fascina, que conquistou quatro medalhas na categoria Infantil 1 (13 anos): ouro nos 200m medley e 200m peito, além de prata nos 200m livre e 100m peito.

Também foram ao pódio:

– Arthur Corandim – bronze nos 200m costas (Infantil 1)

– Revezamento 4x200m livre – prata com Enrique Muterlezulian, Pedro Barros, Rian Ganime e Eduardo Alves Cipriano

– Revezamento 4x200m livre – bronze com Pedro Fascina, Arthur Corandim, Thiago Cricenti e Caio Nogueira

“Essas conquistas refletem o trabalho sério e contínuo que temos desenvolvido. Subir ao pódio em provas individuais e coletivas mostra o equilíbrio e a força da equipe”, destacou o coordenador técnico Fabio Henrique Cremonez.

O secretário de Esportes, Marcio Leal, também celebrou os resultados: “As medalhas são fruto de dedicação, treinamentos intensos e apoio das famílias, da comissão técnica e da Secretaria. Seguimos firmes no incentivo ao esporte como ferramenta de inclusão, saúde e transformação social”.