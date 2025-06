Nadin vai ser novo presidente da Acia Americana

O empresário e consultor James Pedro Nadin, que hoje ocupa do cargo de presidente do Conselho Deliberativo da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), foi aclamado na tarde de segunda-feira como novo presidente da entidade. Ele assume a nova função a partir do dia 1º de julho em substituição a Marcelo Fernandes, que passará a ser o terceiro vice-presidente e responsável pelo setor de serviços.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Apenas uma chapa de situação se inscreveu para a disputa e os membros são praticamente os mesmos da atual diretoria. Elza Cassitas Sferra, que hoje está como vice-presidente, vai ser presidente do Conselho Deliberativo. O mandato de James é de três anos e termina no final de junho de 2028.



Seu nome foi um consenso entre a atual diretoria da Acia e o futuro presidente possui uma larga experiência à frente da entidade. “Meu desejo é continuar este trabalho que vem sendo muito bem realizado pelo Marcelo Fernandes e toda a diretoria da Acia. Vamos manter essa equipe coesa e sempre agindo em benefício da classe empresarial e o desenvolvimento da cidade”, disse o futuro presidente.

Nadin em currículo

James é mestre em engenharia de produção, engenheiro industrial mecânico, pós-graduado em administração da qualidade e produtividade e em formação de docentes, além de possuir especialização em desenvolvimento gerencial pela Fundação Dom Cabral.

Com mais de 40 anos de experiência como executivo em áreas estratégicas e operacionais, atuou em empresas de pequeno, médio e grande porte, tanto nacionais quanto multinacionais.

James é diretor-proprietário da Sirius Consulting, que foi fundada por ele em 2003. A empresa é especializada em melhoria de processos organizacionais, por meio de consultorias, palestras e treinamentos.

Desde 2020, ele ocupa o cargo de presidente do Conselho Deliberativo da Acia, após exercer a função de tesoureiro no período compreendido de 2016 a 2019, além de ser diretor do DEPS (Departamento das Empresas Prestadoras de Serviços), órgão responsável pela realização da Expodeps, entre os anos de 2008 e 2016.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado