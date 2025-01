Não é só cerveja. Pilsen, na Tchéquia, divulga agenda de eventos para 2025. Veja notícias internacional e turismo

Todos os anos, Pilsen comemora os acontecimentos de maio de 1945 com um festival de vários dias, o Festival da Liberdade: https://www.slavnostisvobody.cz/. As celebrações do jubileu deste ano estão planeadas com um programa excepcional, que incluirá campos históricos militares com demonstrações da vida dos soldados, um espetáculo aéreo, um comboio de centenas de peças de equipamento histórico militar e um programa cultural temático. As celebrações do fim da Segunda Guerra Mundial têm uma atmosfera única em Pilsen, também porque durante muitos anos os habitantes locais não foram autorizados a celebrá-la desta forma.

Dez anos desde o título de Capital Europeia da Cultura – um legado de eventos excepcionais

o Plzeň 2025 – Open UP! – um grande evento ao ar livre na Praça da República: https://www.plzen2025.eu/plzen2025-open-up – projeções ambientais, espetáculos de luz, projeção de mapping na Catedral de São Bartolomeu, um projeto único de marionetes de luz gigantes DUNDU de Sttutgard, Alemanha.

o Festival Blik Blik (21-22 de março de 2025) – Décima edição do festival da luz: https://www.blikblik.cz/, criado graças ao projeto Capital Europeia da Cultura, este ano com um programa mais extenso. Entre outras coisas, a instalação Flux de Collectif Scale, de França, será algo especial.

o Festival Wallz (21-27 de junho) – Festival de Arte de Rua de Pilsen: https://www.wallzfestival.cz/ Durante uma semana, os artistas trabalham diretamente nas ruas da cidade, criando interessantes obras de arte que decoram os espaços públicos. Atualmente, existe um convite aberto a artistas de todo o mundo.

o O programa principal das celebrações (12-14 de setembro de 2025) – O espetacular espetáculo acrobático Muaré Experience como ponto alto do programa de três dias: https://www.plzen2025.eu/. Um concerto da vibrante banda The Rackers de Mons, da Bélgica (segundo HEMK 2015), um espetáculo de luzes interativo Lampadophores pela companhia de teatro Picto Facto, o ponto alto será a Muaré Experience de 75 minutos (uma comédia musical acrobática aérea realizada pelo grupo espanhol Voalá Station – 21 artistas, incluindo 12 suspensos em gruas acima das cabeças dos visitantes), o espetáculo será repetido na sexta-feira e no sábado e será gratuito.