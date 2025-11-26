Tradicional evento da indústria gera problema com defensores de animais e autistas em Americana

O que era pra ser uma festividade natalina, com a inauguração do seu tradicional presépio com decorações de Natal na noite desta terça-feira (25) , está se tornando um problema para a Indústria Nardini, de Americana. Na 30ª vez que a decoração é exibida ao público, a empresa acabou causando polêmica por utilizar fogos de artifício com estampido, que são proibidos por lei.

Tão logo ocorreu a inauguração, muitos se surpreenderam ao ouvir os estouros dos fogos. A medida gerou críticas com relação ao desrespeito às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), idosos, enfermos, bebês, além da proteção ao bem-estar animal evitando danos à saúde, ao bem-estar e à segurança da população e dos animais.

A atração reuniu colaboradores da empresa e visitantes, que acompanharam o acender das luzes com os fogos de artifício. Além do estacionamento da empresa, a inauguração reuniu dezenas de pessoas no canteiro central da Avenida Monsenhor Bruno Nardini.

Em vídeos que a reportagem do Novo Momento teve acesso, é possível ouvir por pelo menos cerca de um minuto os fogos com estampido (estouro). Rapidamente a cena gerou reações negativas nas redes sociais, com pessoas comentando a respeito do assunto.

Repúdio

A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou uma moção na secretaria da Câmara Municipal de Americana manifestando repúdio à utilização de fogos de artifício com estampido pela empresa Indústria Nardini.

No documento, a autora lembra que o município possui legislação específica que proíbe a soltura dos fogos com barulho. “Apesar da proibição expressa, a Indústria Nardini realizou a soltura de fogos de artifício com ruído, expondo a população e os animais aos impactos negativos que a legislação busca evitar. Importante ressaltar que empresas de grande porte e de relevância histórica para o município têm responsabilidade ampliada sobre o exemplo que oferecem e sobre o cumprimento das normas que visam o interesse público”, ressalta Roberta.

A parlamentar acrescenta na moção que conduta representa não apenas desrespeito à lei, mas também desconsideração às instituições públicas, às autoridades municipais e à coletividade, especialmente àqueles diretamente prejudicados pelos estampidos. “É um desrespeito aos cidadãos, às autoridades e às políticas públicas de proteção às pessoas e aos animais. Atitudes como essa precisam ser denunciados, quando presenciado, para a secretaria de Meio Ambiente pelo telefone 19 3471-7770 e para a Guarda Municipal pelo telefone 19 3461-8342 ou 153”, conclui.

A moção será discutida e votada pelos vereadores na sessão ordinária de terça-feira (2). A reportagem do NM tenta o contato com a Indústria Nardini e disponibiliza o espaço caso a empresa queira se manifestar.