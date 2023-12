Natal- Os supermercados ‘bombaram’ em vendes este ano

segundo o principal índice divulgado após as compras de fim de ano. O setor cresceu 6,3% e puxou o total do comércio nacional.

O varejo brasileiro vendeu 1,1% mais no Natal deste ano que no período correspondente do ano passado, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), calculado pela credenciadora. As vendas foram 2,4% maiores nas lojas on-line, e 1% maiores no varejo físico.

De acordo com o ICVA, a categoria de super e hipermercados teve o maior crescimento, de 6,3%, seguida pela de cosméticos e higiene pessoal, com 4,2% de alta, e por turismo e transporte, com crescimento de 2,6%.

