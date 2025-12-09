Secretário-adjunto de Segurança Pública protocolou documentos e presidente rebateu acusações

A Câmara Municipal de Nova Odessa recebeu nesta segunda-feira (8) uma denúncia formal apresentada pelo ex-vereador Sílvio Natal, atual secretário-adjunto de Segurança Pública, contra o vereador e presidente do Legislativo, Oséias Jorge (PSD). O documento foi protocolado às 13h41 e lido em plenário durante a sessão camarária.

Na representação, o denunciante afirma que o parlamentar utilizou de forma irregular um imóvel localizado na Rua João Adamson, nº 101, Vila Azenha, espaço que estava oficialmente locado pelo coordenador de sua campanha, José Jorge Teixeira, então secretário municipal de Educação. O contrato de locação determina uso exclusivo comercial da área de lazer, sem possibilidade de cessão, sublocação ou empréstimo do imóvel.

Segundo Natal, o imóvel teria sido utilizado reiteradas vezes para festas, reuniões políticas e eventos de campanha do vereador, com fornecimento de alimentação, prática que, segundo a denúncia, poderia caracterizar abuso de poder econômico. Imagens anexadas ao processo mostram encontros com a presença de servidores públicos, do próprio vereador e do prefeito Cláidio Shooder-Leitinho (PSD) no local.

Representação

A representação também aponta possível uso da estrutura administrativa da Secretaria de Educação em favor da candidatura de Oséias Jorge, citando a influência direta sobre o então secretário José Jorge, que acumulava a função de coordenador eleitoral. Publicações em redes sociais do vereador, incluídas no processo, mostram servidores da Educação participando de encontros em suposto contexto eleitoral.

Outro ponto destacado pelo denunciante é que o uso do imóvel não teria sido declarado na prestação de contas da campanha. O processo inclui o contrato de locação e fotografias do imóvel sendo utilizado para reuniões e comemorações políticas.

Ao final do documento, Sílvio Natal solicita que a Câmara Municipal apure formalmente todos os fatos narrados e tome as providências cabíveis. O processo agora deve seguir para análise jurídica e tramitação interna, conforme previsto no regimento da Casa.

Candidato

No uso da tribuna livre, Oséias Jorge subiu o tom ao rebater a acusação de Sílvio Natal. Disse que nesta terça-feira (9) iria ver qual o posicionamento dos colegas vereadores da base governista na CM em reunião com o prefeito Leitinho para tratar do assunto.

Oséias criticou o ex-vereador Natal e deu a entender que gente da Prefeitura ‘está por trás’ da denúncia. “Garanto que tem alguém na Prefeitura dando risada. Mas essa risada vai virar choro, porque vai ter processo”, ameaçou. Em seguida, sugeriu que a pessoa gosta de “calças apertadas” – em outras ocasiões, se referiu dessa maneira ao vice-prefeito Alessandro Mineirinho (PP).

Oséias afirmou que aguarda o posicionamento dos vereadores e deu a entender claramente que os têm nas mãos. “Todos nós estamos na mão de todo mundo”, citou. “Se preparem que agora eu vou entrar no jogo”, disparou. O vereador disse que quem entra na vida pública tem “teto de vidro” e que “todo mundo tem falha”. Logo depois a vereadora Márcia Rebeschini (União) usou da palavra e disse não ter gostado da maneira com que o presidente se referiu aos demais.

“O nosso trabalho vai continuar. Mas infelizmente estamos em uma guerra política. Que começou muito cedo”, explicou Oséias Jorge. O presidente da CM pede a união da base governista. “Ou a gente se une ou vamos ficar nos digladiando aqui”, ponderou.

Rebate

Em seguida, Oséias chamou Natal de ‘homem do pix’, se referindo ao recebimento de dinheiro para organizar uma corrida de rua e que é também motivo de denúncia na Casa de Leis. “Mas acho que ele errou. Esse evento não é do Oséias. É das profissionais da Educação”, defendeu. “Ele ficou nervoso com o problema que a gente mostrou da corrida e faz essa lambança aqui”, acrescenta.

A informação é que o evento citado foi no 1º de fevereiro de 2024. “Nem era época de campanha política”, rebateu Oséias Jorge. O presidente classificou a denúncia como “falsa comunicação de fatos para fins de processo administrativo” e promete processar. E foi adiante: “Se o prefeito Leitinho não mandar embora amanhã (hoje), o canhão vira pra ele”.

Por fim, Oséias Jorge disse que estava cansado e que ‘agora será candidato’, demonstrando intenção de concorrer a prefeito em 2028, com ou sem o apoio de Mineirinho. “Mais uma vez em vou mostrar na urna. Porque ele não é de rua, é de gabinete e ar condicionado. Vamos ver quem vai ganhar”, finalizou.